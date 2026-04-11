Martín Fierro

Estos son los nominados al Martín Fierro de la moda 2026

Llega una nueva edición del Martín Fierro de la Moda y en la nota te contamos quiénes aspiran al premio.

Federico Croce

No te pierdas la lista de los nominados al Martín Fierro más fashion.

Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) anunciaron los nominados a una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda, que se celebrará el próximo domingo 26 de abril, en vivo, con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

Luis Ventura, presidente de APTRA, y Valeria fueron los encargados de anunciar en exclusiva en A La Barbarossa, cómo quedaron conformadas las ternas, en lo que fue un día lleno de sorpresas y festejos.

A continuación, los nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda 2025:

MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA SEMANAL

MIRTHA LEGRAND (LA NOCHE DE MIRTHA)

JUANA VIALE (ALMORZANDO CON JUANA)

TETÉ COUSTAROT (ARGENTINA DE PELÍCULA)

JOSEFINA “CHINA” ANSA (LADO V)

MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA DIARIO

VERO LOZANO (CORTÁ POR LOZANO)

YANINA LATORRE (SQP)

MARIANA FABBIANI (DDM)

FLOR DE LA V (LOS PROFESIONALES)

MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN MASCULINA

MARIO PERGOLINI (OTRO DÍA PERDIDO)

IVÁN DE PINEDA (PASAPALABRA)

HÉCTOR MAUGERI (+CARAS)

ÁNGEL DE BRITO (LAM)

MARIANO IÚDICA (POLÉMICA EN EL BAR)

MEJOR ESTILO PANELISTA FEMENINA

SOL PÉREZ (GRAN HERMANO)

CAROLINA MOLINARI (PURO SHOW)

ANALÍA FRANCHÍN (A LA BARBAROSSA)

MEJOR ESTILO PANELISTA MASCULINO

HERNÁN DRAGO (LOS 8 ESCALONES)

FABIÁN PAZ (DDM)

LIZARDO PONCE (SQP)

GASTÓN TREZEGUET (GRAN HERMANO)

Gastón Trezeguet.

ACTRIZ CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN

GRISELDA SICILIANI (ENVIDIOSA)

MONNA ANTONÓPULOS (MENEM)

JULIETA ZYLBERBERG (YIYA)

BÁRBARA LOMBARDO (ENVIDIOSA)

Bárbara Lombardo.

ACTOR CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN

BENJAMÍN VICUÑA (CORAZÓN DELATOR)

FRANCO MASINI (EL RETORNO)

LEONARDO SBARAGLIA (MENEM)

Franco Masini.

MEJOR ESTILO FEMENINO EN BIG SHOW

LALI ESPÓSITO (LA VOZ ARGENTINA)

SOFÍA GONET (MASTERCHEF CELEBRITY)

WANDA NARA (MASTERCHEF CELEBRITY)

CAROLINA PAMPITA ARDOHAÍN (LOS 8 ESCALONES)

Lali Espósito.

MEJOR ESTILO MASCULINO EN BIG SHOW

ALE SERGI (LA VOZ ARGENTINA)

NICO OCCHIATO (LA VOZ ARGENTINA)

LUCK RA (LA VOZ ARGENTINA)

Luck Ra.

MEJOR DISEÑADOR/A MODA FEMENINA

JAVIER SAIACH

EVANGELINA BOMPAROLA

MARCELO SENRA

JUAN HERNÁNDEZ DAELS

Evangelina Bomparola.

MEJOR DISEÑADOR MODA MASCULINA

MATÍAS CARBONE

NICOLÁS ZAFFORA

SEBASTIÁN RAIMONDI

MEJOR MAQUILLADOR/A

MABBY AUTINO

VERO LUNA

GERVASIO LARRIVEY

MEJOR PELUQUERO

MAX JARA

MAURO MAX DE BRITO

FACU DÍAZ (NICHE STUDIO)

CRISTIAN REY

MEJOR ESTILISTA

MARIANA GARCÍA NAVARRO – NACHO GARCÍA ROCHA (LOS GARCÍA)

ROMINA GIANGRECO

CELINA LATTANZIO (NEGRA NEGRA)

MEJOR INFLUENCER DE MODA

ZAIRA NARA

STEPHANIE DEMNER

ZUZU CODEU

Zuzu Codeu.

MEJOR ESTILO FEMENINO EN STREAMING

MOMI GIARDINA (TELEFE – LUZU)

EVELYN BOTTO (OLGA)

FLOR JAZMÍN PEÑA (LUZU)

NATI JOTA (TELEFE – OLGA)

Nati Jota.

MEJOR ESTILO MASCULINO EN STREAMING

SANTI TALLEDO (TELEFE – LUZU)

GREGO ROSSELLO (TELEFE)

FER DENTE (OLGA)

NACHO ELIZALDE (OLGA)

Fernando Dente.

MEJOR ESTILO EN REDES

CAROLINA PAMPITA ARDOHAÍN

VALENTINA ZENERE

MARTITA FORT

TEFI RUSSO

Marta Fort.

NUEVO TALENTO DE LA MODA

VALENTINA SCHUCHNER

LUZ BALLESTEROS

ANUSHKA ELLIOT

Anushka Elliot en su local de José Ignacio, con Aurora Figueras.

