Un reconocido conductor de canal América apuntó contra Wanda Nara por ganar el Martín Fierro

Wanda Nara es la figura más criticada luego de los Martín Fierro de televisión que se llevaron a cabo el día lunes. La conductora de Telefe ganó la estatuilla a mejor conductora y despertó un fuerte enojo por parte de diferentes conductores y conductoras.

Beto Casella, conductor de canal América, fue uno de los que habló y sorprendió a todos con sus declaraciones: "La gente apostaba a lo sensato... Yo no tengo nada contra Wanda Nara, pero era como una bofetada al buen gusto o al respeto a las trayectorias ".

Además, dejó en claro que con el correr del tiempo el mundo de la televisión tendrá "pequeñas divas que jamás alcanzarán mención de popularidad y estrellato" como el de Susana Giménez o Mirtha Legrand.

Horas antes de la declaración de Beto Casella, Georgina Barbarossa mostró su descontento al perder la terna con la conductora de Telefe. También dejó en claro que en una entrevista con Baby Etchecopar que tomó la decisión de no asistir más a la premiación tras lo ocurrido.

Un reconocido conductor de canal América hundió a Wanda Nara por ganar el Martín Fierro

Wanda, tras las durísimas críticas, compartió en su cuenta de Instagram una historia donde se pueden ver las estatuillas que ganó, una por MasterChef y otra a mejor conductora, y la frase: "Gracias Aptra".