Accidente en Luján: un tren de carga embistió a una camioneta en un paso a nivel

Durante la mañana de este martes, un tren de carga protagonizó un violento accidente ferroviario en Luján de Cuyo tras embestir a una Toyota Hilux que intentaba atravesar un paso a nivel ubicado sobre calle Olavarría, entre San Martín y Ruta 40.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 7, cuando la formación ferroviaria circulaba en sentido sur y, por causas que son materia de investigación, impactó contra la camioneta en el cruce ferroviario.

A raíz del fuerte choque, el vehículo fue arrastrado aproximadamente 100 metros , mientras que el conductor logró salir por sus propios medios antes de recibir asistencia médica.

El conductor de la camioneta, un hombre de 51 años, sufrió un traumatismo en un miembro inferior y fue trasladado a la Clínica Francesa para una mejor atención.

Ambos conductores dieron negativo en alcoholemia

Las actuaciones indicaron que tanto el conductor de la Toyota Hilux como el maquinista del tren, de 35 años, fueron sometidos a dosajes de alcohol, los cuales arrojaron resultado negativo de 0,0 gramos de alcohol en sangre.

En el lugar trabajó personal policial, Bomberos Voluntarios de Luján, Policía Científica y profesionales médicos de Serprisa, quienes realizaron las primeras tareas de asistencia y peritajes.

Videos del accidente con el tren de carga

Accidente con tren de carga El accidente ocurrió a las 7, cuando la formación ferroviaria circulaba en sentido sur. Mariano Godoy/MDZ

Accidente con tren de carga Mariano Godoy/MDZ