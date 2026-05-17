¿El chofer se durmió? Una joven argentina falleció al volcar un micro en Australia

Serena Andreatta, una joven argentina de 26 años oriunda de Rosario, murió en Australia después de que el micro en el que viajaba volcara en la autopista Bruce, a la altura de Gumlu, en el estado de Queensland. Había llegado al país el 17 de abril, luego de pasar varios meses en el sudeste asiático.

El accidente ocurrió el jueves por la tarde durante el trayecto Cairns-Airlie Beach, un recorrido de unos 620 kilómetros por la ruta costera Bruce Highway, que puede extenderse por más de siete horas. Serena fue trasladada a un hospital, pero murió como consecuencia de las heridas sufridas, donde fue la única víctima fatal del siniestro.

En el micro de FlixBus viajaban otras 29 personas, en su mayoría extranjeras, varias resultaron heridas y fueron derivadas a centros médicos. Según el medio local, 9 News, solo dos permanecen internadas, entre ellas Valentina Accardi, amiga de Serena, que se encuentra en el hospital universitario de Townsville. La Policía de Queensland mantiene abierta la investigación para determinar las causas del vuelco.

Serena había estudiado en la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020. En esos años también trabajó en un restaurante y en una inmobiliaria de la ciudad. En mayo de 2020 se mudó a Italia, donde primero se desempeñó como recepcionista y luego comenzó a gestionar una empresa de asesoría para obtener la ciudadanía italiana, orientada principalmente a argentinos.

Serena andreatta joven argentina Australia La joven se encontraba realizando un viaje por Australia junto a una amiga durante el accidente. Instagram/@sereandreatta

Su vida estuvo marcada por los viajes. Recorrió Europa, distintas zonas del sur y norte de Argentina, México e India. A mediados de 2025 llegó a Vietnam y Tailandia, donde vivió durante más de seis meses en la isla de Koh Tao. Luego de este largo recorrido llegó a Australia donde primero pasó diez días en Sidney y luego voló a Byron Bay, unos 600 kilómetros al norte.

Las hipótesis bajo investigación

El chofer del micro, un hombre de 70 años oriundo de Mackay, fue trasladado al hospital de Bowen con heridas menores y ya recibió el alta. Aunque fue liberado, todavía debe prestar declaración ante las autoridades policiales.

Una de las hipótesis surgió a partir del testimonio de un pasajero no identificado que dijo haber viajado el día anterior en el mismo micro y con el mismo conductor. Según declaró a 9 News, el chofer parecía “enfermo y cansado” y habría golpeado un guardarrail. Otra pasajera, pero planteó que tal vez no debería haber estado solo en un trayecto tan extenso.

FlixBus, empresa que comenzó a operar en Australia en noviembre pasado, aseguró que el accidente no se debió a un exceso de velocidad. También informó que los controles de alcohol y drogas realizados al chofer dieron resultado negativo. La investigación continúa para establecer qué provocó el vuelco.