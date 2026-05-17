Benjamín Netanyahu celebró el control de más del 60% de Gaza: "Estamos sometiendo a Hamás"

El primer ministro israelí afirmó que el Ejército pasó de controlar el 50 % al 60 % de Gaza, mientras una ONG advierte restricciones al acceso humanitario.

Benjamín Netanyahu celebró este domingo la expansión del control militar israelí en Gaza, donde el Ejército ya domina alrededor del 64 % del territorio. El avance se produjo pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, mientras organizaciones humanitarias denuncian mayores trabas para acceder a zonas bajo coordinación israelí.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, destacó que controlan actualmente cerca del 64 % del territorio. Una cifra que representa un aumento de alrededor de 11 puntos porcentuales respecto del inicio del alto el fuego, vigente desde hace siete meses.

Benjamín Netanyahu celebró el avance en Gaza Durante una reunión gubernamental realizada este domingo en Jerusalén, Netanyahu sostuvo que Israel ya no controla “el 50 %, sino el 60 %” de Gaza. Según un comunicado difundido por su oficina, el mandatario aseguró que el objetivo central de la ofensiva es impedir que el enclave vuelva a ser una amenaza para Israel.

“Estamos sometiendo a Hamás. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión, y nuestra misión es una sola: asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”, expresó Netanyahu, de acuerdo con la comunicación oficial.

El fuerte repliegue de la población El acuerdo de alto el fuego rige desde el pasado 10 de octubre. Sin embargo, tras la entrada en vigor de ese acuerdo, las tropas israelíes se replegaron hasta la denominada Línea Amarilla. Desde esa posición, Israel pasó a controlar alrededor del 53 % del territorio gazatí. El repliegue dejó a una población de dos millones de personas concentrada en el resto de la Franja.