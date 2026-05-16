Estados Unidos y Nigeria anunciaron la muerte del segundo al mando de ISIS a nivel mundial

Los presidentes de Estados Unidos y Nigeria, Donald Trump y Bola Tinubu, confirmaron la muerte de Abú Bilal al Mainuki durante una operación militar conjunta realizada en la cuenca del lago Chad. Washington lo definió como el “número dos” global de Estado Islámico ISIS.

Según el Gobierno estadounidense, Abú Bilal al Mainuki era uno de los principales líderes operativos de Estado Islámico a nivel internacional. Trump aseguró que el dirigente yihadista “creía que podía esconderse en África”, aunque afirmó que Estados Unidos contaba con información precisa sobre sus movimientos.

El líder abatido también era conocido con el alias de “Abú Mainok”.

La ofensiva se llevó adelante en un complejo de Estado Islámico ubicado en la cuenca del lago Chad. De acuerdo con Trump, la misión fue ejecutada por fuerzas estadounidenses junto con las Fuerzas Armadas de Nigeria.

“Las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria han llevado a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja”, expresó el mandatario norteamericano. Durante el operativo también murieron varios lugartenientes de Al Mainuki.

Qué dijo Donald Trump

El presidente estadounidense sostuvo que la muerte del dirigente yihadista representa un golpe importante para la estructura internacional de Estado Islámico. “Ya no volverá a aterrorizar a los pueblos de África ni a ayudar a planificar operaciones contra los estadounidenses”, afirmó.

Además, aseguró que la capacidad operativa global del grupo extremista quedó “muy mermada” tras la ofensiva.

El respaldo de Nigeria a la operación

Por su parte, Bola Tinubu destacó la cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos. “Nigeria valora esta alianza con Estados Unidos para el avance de nuestros objetivos de seguridad compartidos”, señaló el mandatario africano.

También felicitó a las fuerzas de ambos países por el “profesionalismo y valentía” demostrados durante la operación.

Qué rol tenía dentro de ISIS

Desde 2023, Al Mainuki figuraba en la lista internacional de terroristas sancionados por Estados Unidos. Su nombre completo era Abú Bakr ibn Muhamad ibn Al Mainuki y había nacido en 1982 en Mainok, en el estado nigeriano de Borno.

Washington lo identificaba como “un alto líder” de Al Furqan, considerada una de las principales estructuras financieras de Estado Islámico en la región del Sahel.