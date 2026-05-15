Estados Unidos se prepara para procesar a Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996

La Justicia de Estados Unidos analiza imputar al exmandatario cubano Raúl Castro por un ataque aéreo que dejó cuatro muertos y tensó la relación bilateral.

Raúl Castro, en la mira de la justicia de Estados Unidos, que se prepara para procesarlo por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.

El gobierno de Estados Unidos evalúa presentar cargos judiciales contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un episodio que provocó una fuerte crisis diplomática entre Washington y La Habana. La posible acusación, revelada por medios estadounidenses y aún pendiente de la aprobación de un gran jurado.

En pocas palabras Estados Unidos evalúa imputar a Raúl Castro: El gobierno estadounidense considera presentar cargos contra el exmandatario cubano por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, un hecho que causó cuatro muertes y una crisis diplomática.

El gobierno estadounidense considera presentar cargos contra el exmandatario cubano por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, un hecho que causó cuatro muertes y una crisis diplomática. Contexto del ataque: El incidente se produjo cuando cazas MiG cubanos derribaron aeronaves de la organización “Hermanos al Rescate”, integrada por exiliados cubanos, supuestamente por violar el espacio aéreo de Cuba, según La Habana, o en aguas internacionales, según EE.UU.

El incidente se produjo cuando cazas MiG cubanos derribaron aeronaves de la organización “Hermanos al Rescate”, integrada por exiliados cubanos, supuestamente por violar el espacio aéreo de Cuba, según La Habana, o en aguas internacionales, según EE.UU. Tensión diplomática y política: Este posible procesamiento se da en un contexto de endurecimiento de la política exterior de EE.UU. hacia Cuba durante la administración de Donald Trump. Resumen generado por Thinkindot AI

Según trascendió, el procesamiento apunta a buscar la responsabilidad del exlíder cubano en el ataque aéreo contra aeronaves de la organización “Hermanos al Rescate”, integrada por exiliados radicados en Miami que participaban en misiones humanitarias para asistir a balseros cubanos.

El hecho ocurrió en febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron las avionetas en una operación que terminó con la muerte de cuatro personas. Mientras Cuba sostuvo que las aeronaves habían violado su espacio aéreo, organismos internacionales y autoridades norteamericanas aseguraron que el incidente sucedió en aguas internacionales.

Estados Unidos endurece su política exterior La iniciativa judicial aparece en medio de un nuevo endurecimiento de la política exterior de la administración de Donald Trump hacia Cuba. Washington incrementó la presión económica sobre la isla con amenazas de sanciones y restricciones comerciales, en un contexto marcado por la crisis energética y financiera que atraviesa el país caribeño.

Aunque dejó formalmente la conducción del Partido Comunista en 2021, Raúl Castro, de 94 años, continúa siendo considerado una figura de peso dentro del sistema político cubano.