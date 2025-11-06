Hallaron enterrados más de 200 kilos de droga en el lugar donde se estrelló la avioneta narco

El martes por la tarde, una avioneta se estrelló en el paraje San Felipe. Ya se decomisaron más de 300 kilos de droga y cuatro personas fueron detenidas.

El martes por la tarde, una avioneta se estrelló en el paraje San Felipe, ubicado en el departamento Rosario de la Frontera, una región ubicada al sur de la provincia de Salta. Por el momento, cuatro personas fueron detenidas, entre ellas los dos pilotos de nacionalidad boliviana.

El fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó que la Policía de Salta descubrió enterrados más de 228 kilos de cocaína en forma de ladrillos con la marca “Prada”.

Detenidos, droga y un auto incendiado Tal como se puede ver en un video que trascendió en las redes, la aeronave, de matrícula boliviana, se estrelló en una finca privada, en las inmediaciones de Almirante Brown y Horcones, antes de llegar a su posible destino: una pista clandestina cercana que presuntamente iba a ser utilizada para el aterrizaje.

La avioneta volaba a baja altura y terminó impactando contra un poste, quedando parcialmente incrustada en la estructura. Tras el accidente, los tripulantes huyeron y no se reportaron víctimas ni heridos.

Mirá el video de la avioneta estrellada en Salta Cayó una avioneta con droga en Salta En paralelo, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que involucró a efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la División Drogas Peligrosas de Metán y agentes de otras áreas de la Policía de Salta. Dentro de la aeronave siniestrada se hallaron 136 kilos de droga, distribuidos en bolsas plásticas.