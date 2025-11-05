Cayó una avioneta con 140 kilos de cocaína en Salta: tenía matrícula boliviana

La avioneta se estrelló en el paraje San Felipe, antes de llegar a una pista no oficial de Salta. Allí, las autoridades hallaron droga y un auto incendiado.

Una avioneta con más de 140 kilos de cocaína cayó el martes por la tarde en una zona rural del sur de Salta. Por el hecho, la Policía provincial y la Gendarmería Nacional trabajaron en conjunto para incautar la droga en el lugar.

El hecho ocurrió por la tarde, en el paraje San Felipe, ubicado en el departamento Rosario de la Frontera, una región ubicada al sur de la provincia de Salta.

Tal como se puede ver en un video que trascendió en las redes, la aeronave, de matrícula boliviana, se estrelló en una finca privada, en las inmediaciones de Almirante Brown y Horcones, antes de llegar a su posible destino: una pista clandestina cercana que presuntamente iba a ser utilizada para el aterrizaje.

Mirá el video de la avioneta estrellada en Salta Cayó una avioneta con droga en Salta De acuerdo con los medios locales, la avioneta volaba a baja altura y terminó impactando contra un poste, quedando parcialmente incrustada en la estructura. Tras el accidente, los tripulantes huyeron y no se reportaron víctimas ni heridos.

En paralelo, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que involucró a efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la División Drogas Peligrosas de Metán y agentes de otras áreas de la Policía de Salta. Dentro de la aeronave siniestrada se hallaron varios bultos que contenían cocaína. Aunque la cantidad exacta no fue confirmada oficialmente, estimaciones preliminares indican que se trataría de aproximadamente 140 kilos del estupefaciente.