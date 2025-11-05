Cayó una avioneta con 140 kilos de cocaína en Salta: tenía matrícula boliviana
La avioneta se estrelló en el paraje San Felipe, antes de llegar a una pista no oficial de Salta. Allí, las autoridades hallaron droga y un auto incendiado.
Una avioneta con más de 140 kilos de cocaína cayó el martes por la tarde en una zona rural del sur de Salta. Por el hecho, la Policía provincial y la Gendarmería Nacional trabajaron en conjunto para incautar la droga en el lugar.
El hecho ocurrió por la tarde, en el paraje San Felipe, ubicado en el departamento Rosario de la Frontera, una región ubicada al sur de la provincia de Salta.
Te Podría Interesar
Tal como se puede ver en un video que trascendió en las redes, la aeronave, de matrícula boliviana, se estrelló en una finca privada, en las inmediaciones de Almirante Brown y Horcones, antes de llegar a su posible destino: una pista clandestina cercana que presuntamente iba a ser utilizada para el aterrizaje.
Mirá el video de la avioneta estrellada en Salta
De acuerdo con los medios locales, la avioneta volaba a baja altura y terminó impactando contra un poste, quedando parcialmente incrustada en la estructura. Tras el accidente, los tripulantes huyeron y no se reportaron víctimas ni heridos.
En paralelo, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que involucró a efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la División Drogas Peligrosas de Metán y agentes de otras áreas de la Policía de Salta. Dentro de la aeronave siniestrada se hallaron varios bultos que contenían cocaína. Aunque la cantidad exacta no fue confirmada oficialmente, estimaciones preliminares indican que se trataría de aproximadamente 140 kilos del estupefaciente.
Encontraron un auto incendiado en la zona donde se estrelló la avioneta
Además del cargamento hallado en la nave, en las inmediaciones del lugar fue encontrado un vehículo incendiado. Según las primeras hipótesis, el auto habría sido prendido fuego de manera intencional, como parte del operativo para evitar el rastro de los involucrados. La relación entre el vehículo y la avioneta siniestrada es uno de los puntos que se encuentran bajo análisis judicial.