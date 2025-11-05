San Juan: interceptaron un camión con más de 300 kilos de hojas de coca con destino a Chile

Un camión que viajaba hacia Chile fue interceptado en San Juan con más de 300 kilos de hojas de coca ocultas en compartimentos.

Un camión que viajaba rumbo a Chile fue interceptado en San Juan y descubrieron que trasladaba una importante cantidad de hojas de coca ocultas entre los compartimentos. El operativo tuvo lugar sobre la ruta 141, a la altura del paraje Forestal Caucete, cuando el vehículo fue sometido a un control de rutina.

Durante la inspección, personal de Gendarmería Nacional detectó los paquetes escondidos en la caja de herramientas y en la cabina del tractor. El transporte, procedente de Palpalá, Jujuy, y con destino a Santiago de Chile, era conducido por un chofer argentino.

Ante la presencia de testigos, se comprobó que el rodado transportaba un total de 306,953 kilogramos de hojas de coca, por lo que el conductor quedó complicado por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

La Fiscalía Federal de San Juan dispuso la incautación de la carga y demás elementos de interés para la causa, mientras que el conductor continuó su recorrido, aunque quedó supeditado al proceso judicial.