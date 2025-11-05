Choque fatal en la Ruta 2: murió un exvicepresidente de Aldosivi de Mar del Plata

Se trata de José Marcelo Moscuzza, quien falleció tras chocar y volcar con su auto en la Ruta 2. Se investigan las causas del siniestro.

Un trágico choque tuvo lugar en la Ruta 2, donde un exvicepresidente del Club Atlético Aldosivi sufrió un terrible accidente de tránsito. Como consecuencia del siniestro, murió. En estos momentos, las autoridades investigan las causas del choque.

El triste hecho ocurrió el martes por la noche, en el kilómetro 166 de la Ruta 2, a la altura de la localidad de Lezama. Allí, José Marcelo Moscuzza, quien se encontraba solo en su vehículo, por causas que aún se desconocen, chocó y volcó.

Como consecuencia del impacto, Moscuzza falleció. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica.

Quién era José Marcelo Moscuzza “Josecito” Moscuzza era hijo de José Américo Moscuzza, presidente honorario de Aldosivi. Se desempeñó como vicepresidente del club hasta el año 2024 y fue una figura clave en los logros y el crecimiento del club del puerto en el profesionalismo.

José Marcelo Moscuzza Aldosivi choque @LaCantera1999 - X Entre sus principales aportes se destacan el avance con las obras en el predio y la consolidación de las instalaciones propias en Punta Mogotes. La triste noticia mantiene en vilo a la ciudad balnearia de Mar del Plata, ya que era una persona muy activa y querida en la comunidad.