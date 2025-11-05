Quién era José Marcelo Moscuzza, el exdirigente de Aldosivi que murió en un accidente en la Ruta 2

“Josecito” era hijo de José Américo Moscuzza, presidente honorario de Aldosivi y un reconocido empresario pesquero.

Moscuzza fue una figura clave en los logros y el crecimiento del club del puerto en el profesionalismo.

La ciudad balnearia de Mar del Plata se encuentra conmocionado por la muerte de una persona muy querida por la comunidad. El martes por la noche, José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente del Club Atlético Aldosivi sufrió un terrible accidente de tránsito.

Quién era José Marcelo Moscuzza “Josecito” Moscuzza era hijo de José Américo Moscuzza, presidente honorario de Aldosivi y propietario de una de las empresas pesqueras más importantes de la Argentina.

Aldosivi expresidente choque muerte “Josecito” Moscuzza fue vicepresidente del Tiburón hasta el año 2024. NA Desde chico estuvo ligado al Tiburón. Se desempeñó como vicepresidente del club hasta el año 2024 y fue una figura clave en los logros y el crecimiento del club del puerto en el profesionalismo. Entre sus principales aportes se destacan el avance con las obras en el predio y la consolidación de las instalaciones propias en Punta Mogotes.

El trágico accidente El triste hecho ocurrió el martes por la noche, en el kilómetro 166 de la Ruta 2, a la altura de la localidad de Lezama. Allí, José Marcelo Moscuzza, quien se encontraba solo en su vehículo, por causas que aún se desconocen, salió del camino, chocó y volcó.