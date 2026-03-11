El grito de una comunidad: la repercusión por el doble femicidio en el interior de Chaco

Los femicidios de Juliana Marcela Frías (37) y su hija Diana Yerlin Gómez (17) generaron un gran revuelo, no solo en Chaco , sino en todo el país. Por este delito se detuvo a David Ojeda (39) , expareja de Frías, tras haberle confesado el crimen a su hija para luego intentar suicidarse.

El hecho ocurrió este martes a la tarde, pasadas las 17. La Policía recibió un llamado que notificaba el hallazgo de dos mujeres, madre e hija, sin vida en una vivienda. Luego de varias horas de estar prófugo, los oficiales dieron con Ojeda.

Sobre la escena con la que se encontraron las autoridades, el fiscal chaqueño César Collado la describió a medios locales como "realmente macabra".

David Ojeda (39) fue detenido horas después de que se descubriera la grotesca escena en una vivienda de Quitilipi, Chaco.

Quitilipi, una localidad de casi 25.000 habitantes, fue golpeada con este macabro hecho. Así, varios posteos sobre las víctimas, y la situación de las mujeres en general, coparon las redes de la comunidad.

"Vuelen alto las dos. Un dolor que se quedará para siempre en mi alma. Toda una vida por delante", dictó uno de estos mensajes.

El mismo posteo, que incluyó una foto de ambas fallecidas, cerró con la consigna: "Justicia por ellas".

Muchas de estas publicaciones se centraron en la menor de las víctimas, Diana Yerlin Gómez. Sobre ella, se destacó que "tenía toda una vida por delante".

Según informó el fiscal, la autopsia realizada sobre el cuerpo de la menor de edad mostró marcas compatibles con estrangulamiento, lo que habría sido la causa de su muerte. Pero además, durante este estudio también detectaron lesiones compatibles con un abuso sexual previo al femicidio.

Sobre su madre, el encargado de la investigación indicó que su cadáver "presentaba un golpe devastador en la parte posterior de la cabeza, detrás de la oreja derecha, provocado con el canto de un hacha”.

El perfil del presunto femicida

Hasta el momento del ataque, Ojeda mantenía un perfil libre de antecedentes penales o denuncias previas por violencia de género, lo que impidió que existieran alertas tempranas en el sistema judicial.

Esto fue recalcado por el fiscal, quien aseguró que en la Justicia chaqueña "no teníamos judicializada ninguna situación de esa naturaleza".

Además, Collado comentó que, al localizar a la hija del detenido, esta comentó a las autoridades que tuvo contacto con su papá en el transcurso del día, donde le confesó el crimen y se despidió, asegurando que "ingresaba a zona de monte para quitarse la vida", lugar donde fue detenido.