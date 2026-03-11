Hallaron muerto a un joven en La Plata y lo despidieron con un ritual "tumbero"

Un joven de 20 años fue hallado muerto en su vivienda de la ciudad de La Plata y horas después sus amigos lo despidieron con un ruidoso ritual “ tumbero ” que incluyó disparos al aire y cortes de motocicletas. La víctima fue identificada como Axel Uriel Bisgño.

El cuerpo fue encontrado por su hermano en el baño de la casa que compartían, ubicada en la zona de las calles 90 entre 1 y 115. Tras el hallazgo, se dio aviso al sistema de emergencias 911 y efectivos policiales acudieron al lugar para constatar el fallecimiento.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los investigadores no detectaron accesos forzados en la vivienda ni faltantes de objetos. Además, el cuerpo no presentaba lesiones compatibles con la intervención de terceras personas.

En ese contexto, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se habría tratado de un suicidio. Según declaró su hermano, el joven atravesaba un cuadro depresivo vinculado a problemas de consumo de drogas.

Horas después de confirmarse la muerte, amigos y conocidos del joven se reunieron en las inmediaciones del domicilio, en la localidad de Villa Elvira , para realizar una despedida al estilo “tumbero”.

Durante gran parte de la noche se escucharon disparos al aire, música a alto volumen y el ruido de motos realizando los llamados “cortes” con el caño de escape.

La situación generó preocupación entre los vecinos, que se alarmaron por la gran cantidad de personas reunidas y por los estruendos que se escuchaban en el barrio.

A pesar del clima de tensión y del ruido que se extendió hasta la madrugada, no se registraron incidentes graves ni enfrentamientos. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven.