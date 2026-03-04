Un preso se tiró desde el 4° piso de los tribunales y cayó sobre el auto de un juez
Producto del impacto, Miguel Sacarías resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital San Martín por politraumatismos y fracturas.
Un insólito episodio tuvo lugar en los tribunales de La Plata, donde un preso acusado de abuso sexual, identificado como Miguel Sacarías, se tiró desde un cuarto piso y cayó sobre el auto de un juez. El detenido resultó herido y fue trasladado al Hospital San Martín por politraumatismos y fracturas.
Video: un preso se tiró desde el cuarto piso de los tribunales de La Plata
El hecho ocurrió este miércoles, cerca de las 12 del mediodía, mientras el detenido estaba en la sala de audiencias de la Defensoría N°4 , bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En un descuido de las autoridades se dirigió hacia una de las ventanas y se arrojó al vacío. La caída se produjo en el sector dedicado al estacionamiento de vehículos del personal judicial y las autoridades del fuero.
Según informó el medio 0221, el hombre impactó contra el auto del juez Eduardo Silva Pelossi, que sufrió daños en su parte delantera.
Inmediatamente, personal del SAME asistió a Sacarías y constataron que presentaba una fractura expuesta y múltiples fracturas de costillas. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado al Hospital San Martín. Por el momento, continúa internado.