Un preso se tiró desde el 4° piso de los tribunales y cayó sobre el auto de un juez

Producto del impacto, Miguel Sacarías resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital San Martín por politraumatismos y fracturas.

Un insólito episodio tuvo lugar en los tribunales de La Plata, donde un preso acusado de abuso sexual, identificado como Miguel Sacarías, se tiró desde un cuarto piso y cayó sobre el auto de un juez. El detenido resultó herido y fue trasladado al Hospital San Martín por politraumatismos y fracturas.

Video: un preso se tiró desde el cuarto piso de los tribunales de La Plata Un preso se tiró desde el cuarto piso de los tribunales y cayó sobre el auto de un juez El hecho ocurrió este miércoles, cerca de las 12 del mediodía, mientras el detenido estaba en la sala de audiencias de la Defensoría N°4 , bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En un descuido de las autoridades se dirigió hacia una de las ventanas y se arrojó al vacío. La caída se produjo en el sector dedicado al estacionamiento de vehículos del personal judicial y las autoridades del fuero.

Según informó el medio 0221, el hombre impactó contra el auto del juez Eduardo Silva Pelossi, que sufrió daños en su parte delantera.