Trágica muerte en Maipú: dormía en un puente ferroviario, sufrió un caída y perdió la vida

Una persona en situación de calle sufrió una trágica muerte la madrugada de este miércoles en Maipú . El hombre, quien no se encontraba identificado, cayó desde un puente ferroviario en el cual dormía y perdió la vida al impactar contra el asfalto. Su cadáver fue hallado por una vecina de la zona.

El caso se conoció pasadas las 4 cuando una docente, de 51 años, se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó sobre la presencia de un cuerpo tendido sobre calle Soberanía Nacional , entre Alta Italia y Guisasola , bajo el puente de las vías férreas.

Cuando policías se desplazaron hasta ese lugar, dieron con el cadáver de un hombre, en posición decúbito ventral, a quién no se le podía observar la cabeza porque tenía colocada la capucha de un buzo. Más allá de eso, notaron que desde el cráneo salía una importante cantidad de sangre, relataron las fuentes.

Junto a los restos se encontraba una almohada, la cual tenía manchas hemáticas, situación que llamó la atención de los uniformados. Acto seguido, al analizar la escena, los funcionarios advirtieron que un colchón había quedado colgando desde el puente, surge de la información policial.

Frente a eso y las averiguaciones practicadas en la zona, establecieron que se trataba de un hombre en situación de indigencia que dormía sobre el puente de las vías férreas en desuso y que, por razones que se tratan establecer, precipitó hacia el asfalto y terminó perdiendo la vida.

El operativo y los peritajes tras la muerte

En la escena trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que confirmó el deceso y también efectivos de la Policía Científica, que estuvieron a cargo del levantamiento del cadáver, para su posterior traslado al Cuerpo Médico Forense (CMF), y otros peritajes de rigor en el lugar.

Asimismo, detectives de la Unidad Investigativa Departamental Maipú (UID) realizaron las averiguaciones pertinentes para descartar cualquier tipo de intervención de terceros en el hecho, bajo las directivas de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.

De los trabajos en la escena surgió que, en principio, se habría tratado de una situación meramente accidental que condujo a la trágica muerte del hombre en situación de calle.