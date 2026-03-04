En el barro: de qué murió Jorge Lorenzo, Capece en la serie de Netflix

Jorge Lorenzo, quien falleció a sus 66 años, se puso en la piel de Capece en En el barro, el éxito de Netflix.

En el barro y sus actores siguen estando en el centro de todas las miradas tras el reciente estreno de su segunda temporada en Netflix. La tira es una expansión del universo carcelario de El Marginal. En esta ficción se trata de un penal de mujeres y es La Quebrada.

Uno de los que supo conquistar a la audiencia con su actuación fue Jorge Lorenzo, quien se puso en la piel de Capece. Para tristeza de sus fanáticos, falleció antes de que se lanzara la última entrega.

La Asociación Argentina de Actores confirmó oficialmente el fallecimiento de Lorenzo la noche del 12 de noviembre de 2025 a los 66 años, comunicándolo en sus redes sociales y expresando su profundo pesar por la pérdida de un colega de vasta trayectoria.

Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo interpretó a Capece en En el barro. X / @actoresprensa Lorenzo, nacido el 23 de diciembre de 1958, construyó una carrera sólida en cine, televisión y teatro a lo largo de décadas, participando en ficciones populares como Casi Ángeles, Son amores, Soy Gitano, 099 Central y ATAV 2, además de sus trabajos cinematográficos y teatrales.

Según explicó su representante, el actor había estado internado desde septiembre de 2025 por un problema cardíaco que luego se complicó con dificultades respiratorias, situación que derivó en su muerte.