Así se veía de joven Ana Garibaldi, Gladys Borges en En el barro

Ana Garibaldi se puso en la piel de Gladys Borges en la exitosa ficción de Sebastián Ortega que está en Netflix, En el barro.

Si bien muchos la conocen por su trabajo en El Marginal y En el barro, donde se puso en la piel de Gladys Borges, Ana Garibaldi comenzó su carrera artística hace muchos años atrás. Es una actriz con muchos años de trayectoria que hoy brilla en la producción de la que todos hablan en Netflix.

Es actriz y docente, se formó en actuación en el IVA (Instituto Vocacional de Arte), la Manzana de las Luces y el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, además de estudiar con referentes como Rubén Szchumacher, Patricia Gilmour y Vivi Tellas. También se capacitó en canto con Marcela Pietrocovski.

A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Clarín 2003 como Actriz Revelación por La Jaqueca y el Premio Trinidad Guevara 2009 como Actriz de Reparto por El desarrollo de la civilización venidera. Además, obtuvo varias nominaciones por Tercer cuerpo y otras obras, y fue becaria del Fondo Nacional de las Artes y de la Fundación Antorchas.

Ana Garibaldi se luce como Gladys Borges en En el barro de Netflix Su trayectoria teatral es amplia y sostenida, con participación en destacadas producciones como Los hijos se han dormido, El desarrollo de la civilización venidera y Tercer cuerpo, que también realizaron giras y festivales internacionales en ciudades de Europa, Asia y América Latina. Trabajó bajo la dirección de figuras como Daniel Veronese y Claudio Tolcachir, y formó parte de montajes presentados en espacios emblemáticos de Buenos Aires y del exterior.

Además de su labor en teatro, se ha desempeñado como docente en el Centro Cultural Ricardo Rojas y en el Teatro General San Martín. En los últimos años, participó en espectáculos como Cliché, Según Roxi, El comité de Dios y La gaviota.