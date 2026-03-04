El calvario de los hijos de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo

Marcelo Porcel , el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico, fue citado a declarar por el juez Carlos Bruniard. Mientras avanza la causa en su contra , el foco empezó a correrse hacia quienes quedaron atrapados en medio del escándalo: sus hijos .

Se trata de tres menores que llegaron a ser “discriminados, estigmatizados y marginados” por la situación judicial que atraviesa su padre . La historia quedó expuesta a través de dos correos electrónicos, a los cuales accedió MDZ , enviados por el rector del colegio a las familias del establecimiento. En ellos, el religioso explicó el contexto de la llegada de los chicos al colegio y pidió comprensión frente a una situación que calificó como extremadamente difícil para los menores.

En el primer mensaje, el rector explicó que los tres chicos se habían inscripto para cursar el ciclo lectivo en el colegio San Pedro y aclaró que su padre enfrenta una denuncia penal por abuso . Sin embargo, también señaló que la familia materna sostiene que la acusación es falsa y que se trataría de una operación armada.

“A nosotros no nos compete decir si es culpable o inocente. Eso lo determinará la Justicia”, explicó el rector en el mensaje.

Más allá de la investigación judicial, el sacerdote hizo especial énfasis en el impacto que la situación tuvo en los menores. “ Los chicos de esta familia son las víctimas inocentes de esta situación. Han sido injustamente discriminados, estigmatizados y marginados ”, afirmó.

Según explicó, los hermanos incluso debieron buscar un nuevo colegio lejos de su barrio con la esperanza de poder continuar su escolaridad con mayor tranquilidad. “Le pidieron a la madre que les busque un colegio lejos de su barrio, con la ilusión de tener un poco de paz y poder cursar su escolaridad como cualquier otro chico”, señaló.

Un pedido a las familias

En el correo, el rector también recordó que la Ley 26.061 protege los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo su derecho a la educación, a no sufrir humillaciones y a que se resguarde su imagen.

Por eso pidió a las familias del colegio acompañar a los chicos y evitar cualquier forma de discriminación. “Les encarezco que cuidemos la salud psíquica, anímica y espiritual de estos tres hermanitos, que ya han sufrido demasiado”, escribió.

También contó que habló con los alumnos de sexto año, donde iba a cursar el mayor de los hermanos, y destacó la reacción de los estudiantes. “Los chicos enseguida se solidarizaron con el nuevo compañero diciendo ‘los chicos no tienen nada que ver’, y se ofrecieron a invitar a Simón al UPD. Todo un ejemplo”, relató.

Cuál es el estado de la causa

En un segundo correo, el rector explicó que consultó al abogado de la familia sobre el estado de la causa judicial. Según detalló, el letrado Roberto Durrieu le informó que Porcel “ni siquiera está imputado”.

“El Dr. Durrieu me aclaró que el Sr. Porcel ni siquiera está imputado. Esto es porque todas las medidas de prueba que ordenó el juez desde que recibió la denuncia, en 2024, todas han dado resultado negativo”, indicó.

De acuerdo a esa explicación, hasta el momento “no apareció ni una evidencia, ni un indicio de que este señor haya tenido conductas deshonestas”. El abogado, según el rector, estaría preparando un pedido de sobreseimiento para cerrar la causa.

Un protocolo de protección

Más allá de la situación judicial, el colegio había establecido un protocolo preventivo. El rector explicó que el ingreso de los alumnos se realizó con el compromiso de que su padre no tendría ningún tipo de contacto con estudiantes del colegio.

“Esta familia ingresa con el compromiso de que este señor no tenga interacción alguna con los alumnos del colegio San Pedro”, detalló.

El objetivo era garantizar la seguridad de los estudiantes mientras se respetaba el principio de inocencia y se protegía a los menores involucrados.

Una historia que terminó antes de empezar

Sin embargo, la experiencia de los hermanos en el colegio habría sido breve. Según pudo saber este medio, finalmente los tres chicos habrían sido retirados del establecimiento.