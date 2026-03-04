Rescataron a una mujer que cayó unos 5 metros en un socavón al margen del Cacique Guaymallén

El incidente se produjo este miércoles por la mañana en Las Heras. La mujer se encuentra en perfecto estado.

El rescate a la mujer se produjo en la mañana de este miércoles.

Una mujer de 39 años fue rescatada este miércoles por la mañana luego de que fuese víctima de un socavón que se produjo sobre el margen del Cacique Guaymallén, en el departamento de Las Heras. El hecho ocurrió alrededor de las 9.15 en calle Los Gladiolos, frente al Cedrys 19, en el barrio Ujemvi.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza, Yessica Noelia Jara Ferreyra regresaba de dejar a su hijo en la escuela cuando, al caminar cerca del margen del canal, el terreno cedió y se produjo un socavón. Como consecuencia, cayó al cauce desde una altura aproximada de cinco metros.

bomberos socavon las heras 1 Al lugar acudió personal policial de la Unidad Especial de Patrullaje de Las Heras. Los efectivos constataron que la mujer se encontraba de pie sobre un sector lateral del canal, con el agua por debajo de las rodillas y en buen estado general de salud, aunque visiblemente asustada.

Debido a la inestabilidad del terreno y la imposibilidad de acceder de manera segura, se solicitó la intervención de Bomberos del Cuartel Central, quienes arribaron con equipamiento de rescate y lograron extraerla sin mayores complicaciones.