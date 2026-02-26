¿Se enamoró Alberto Fernández? Quién es la mujer que le habría robado el corazón al expresidente

Fernanda Iglesias contó todos los detalles en Puro Show sobre esta nueva relación que comenzó el exmandatario.

En los últimos días, Mauricio Macri fue noticia por supuestos romances con distintas mujeres y ahora el nombre de Alberto Fernández, expresidente, es tema principal en los programas de televisión. Es que confirmaron que está en pareja.

Fue en el programa Puro Show donde Fernanda Iglesias decidió revelar los detalles del nuevo amor del exmandatario luego de la escandalosa separación con Fabiola Yáñez: "La persona que está muy enamorada y comprometida como nunca antes es el señor Alberto Fernández".

"El señor Alberto Fernández conoce a esta mujer hace 20 años y militaban juntos, los dos eran peronistas", comentó la periodista de El Trece. La pareja del expresidente es nada más y nada menos que Anabella Hers Cabral.

"Tiene 55 años, trabaja en política, fue diputada por el PRO por un arreglo raro que hubo ahí porque ella es peronista. Su actual cargo es en el observatorio penitenciario", sostuvo Fernanda Iglesias sobre la pareja de Alberto Fernández.