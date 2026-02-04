La Justicia dispuso que avance la denuncia presentada por Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez

La Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó la excusación presentada por el magistrado Gustavo Bruzzone y lo obligó a seguir interviniendo en uno de los expedientes que involucran a la expareja presidencial, en paralelo a la causa por violencia de género que lleva adelante Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández y que tramita en la justicia ordinaria.

Bruzzone había solicitado apartarse al sostener que durante más de 15 años compartió actividades académicas con el expresidente Alberto Fernández en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

En la resolución a la que accedió MDZ , los camaristas Jorge Luis Rimondi y Horacio Leonardo Días señalaron que ese argumento no constituía una razón suficiente para la excusación. "En el caso no se verifica motivo alguno, en los términos del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, para apartar al juez Bruzzone del conocimiento de este proceso, ni se advierten circunstancias que justifiquen un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva", afirmaron.

El fallo cierra cualquier posibilidad de que el magistrado se aparte del expediente y lo obliga a resolver el recurso de queja presentado por Alberto Fernández contra el sobreseimiento de Fabiola Yáñez . El expresidente la acusa de haber difundido diversos videos almacenados en un teléfono celular que inicialmente le pertenecía y que luego fue regalado a su hijo, Francisco.

El juez Bruzzone había manifestado que mantuvo "un vínculo personal y profesional estrecho" con Fernández. Ambos se desempeñaron como profesores del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA y, durante más de 15 años, integraron el jurado de admisión a la cátedra de Esteban Righi, reconocido penalista y mentor de ambos.

En ese marco, el magistrado aclaró que no mantenía trato con Alberto Fernández desde antes de que asumiera la presidencia y sostuvo que esa relación "no configura una 'amistad íntima'" en los términos del Código Procesal Penal. No obstante, consideró "prudente y conveniente, a fin de aventar cualquier temor de parcialidad", someter la situación a la consideración de sus colegas. La Sala de Turno concluyó que la excusación no era necesaria.

Bruzzone tiene ahora por resolver un recurso de queja presentado por el exjefe de Estado contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4, que en octubre de 2025 declaró extinguida la acción penal por desistimiento tácito de la querella promovida contra Fabiola Yáñez por violación de secreto.

La denuncia se remonta a agosto de 2024, cuando, tras la presentación de una acusación de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por lesiones en un contexto de violencia de género, se filtraron videos del entonces presidente junto a la periodista Tamara Pettinato en su despacho de la Casa Rosada.

Alberto Fernández acusó a Fabiola Yáñez de haber accedido de manera ilegal a su teléfono celular y a su cuenta de Google, y de difundir material privado. Según su planteo, la exprimera dama era "la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido".

Tras un mes sin responder una intimación del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4, la defensa de Fabiola Yáñez solicitó que se declarara desistida la acción privada por no haberse instado el procedimiento dentro del plazo previsto por la normativa vigente. El tribunal hizo lugar al planteo y dictó su sobreseimiento.

Ahora, el expresidente intenta revertir esa decisión mediante el recurso de queja que tramita ante la Sala I de Casación, integrada de manera unipersonal por el juez Bruzzone, quien deberá definir si correspondió declarar extinguida la acción penal o si el caso debe reabrirse.