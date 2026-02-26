Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 27 de febrero

Con una variada oferta que incluye opciones musicales, la provincia ofrece una agenda imperdible para este viernes 27 de febrero.

Julio Mazziotti, una de las propuestas para el inicio de este fin de semana.

Febrero está llegando al final pero la agenda cultural está muy activa en Mendoza y la música es el mayor atractivo de este viernes. Vas a encontrar espectáculos de primer nivel que por supuesto no vas a querer perderte. A continuación, algunos de los eventos más destacados.

Mariela Contreras - Set sola espectaculo 1 Espectáculos viernes 27 de febrero. IG @barriochinochacras Para quienes buscan una velada cercana y emotiva, este viernes se presentará Mariela Contreras en un show íntimo que recorrerá canciones propias y algunas prestadas al ritmo de la acústica. La noche contará con la grata presencia de grandes artistas invitados para acompañar la propuesta, destacándose Mon Cortegoso en la guitarra y David Harder en la percusión.

Entradas: 2615397975, con un valor de $23.000.

Lugar: Barrio Chino - Chacras de Coria

22 horas. Dani Pérez Ibarburen y Emilio Cardone espectaculo 2 Los espectáculos del día viernes. Prensa En otra excelente propuesta para la escena local mendocina, los músicos compartirán escenario para regalarle al público sus mejores composiciones. El encuentro promete una noche llena de felicidad, cercanía y buena música compartida entre los artistas y los asistentes.

Entradas: 10.000, se pueden adquirir transfiriendo al alias CeroRollo. Una vez realizado el pago, se debe enviar el comprobante al contacto de la organización para asegurar el lugar.

Lugar: Rollo Estudio. Pasteur 177, Godoy Cruz

21:30 horas Julio Mazziotti - "E·R·E·S" juliio mazzioti Espectáculos del día viernes. IG @juliomazzioti_pianista El prestigioso pianista y compositor mendocino de reconocimiento internacional vuelve al escenario máximo de la provincia. En una noche cargada de simbolismo y sensibilidad, Julio Mazziotti presentará oficialmente su nuevo trabajo discográfico titulado “E·R·E·S”.

Con su característico estilo de piano original y contemporáneo, Mazziotti invita al público a un viaje introspectivo para despojarse de lo cotidiano. Para esta velada única, el músico no estará solo, ya que la noche contará con la participación de figuras emblemáticas de la cultura mendocina. El icónico Pocho Sosa se sumará para interpretar canciones uniendo la música popular con el piano. Además, la reconocida bailarina y coreógrafa Cristina Castro aportará la dimensión visual mediante performances de danza en vivo.