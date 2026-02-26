Presenta:

Mdz Show

|

Telefe

Sorpresa en Telefe: una famosa artista reemplazaría a Diego Leuco y Lizy Tagliani en La Peña de Morfi

Juan Etchegoyen compartió una fuerte información en el programa de Carlos Monti en la TV Pública sobre el programa de Telefe.

MDZ Show

¿La dupla se despide?&nbsp;

¿La dupla se despide? 

Foto: Telefe.

La Peña de Morfi se prepara para volver a Telefe, pero lo haría de una manera totalmente renovada y con una nueva conducción. El periodista Juan Etchegoyen confirmó que habló con autoridades del canal y reveló que una artista tomaría el mando de la conducción.

Esto, por supuesto, causó sorpresa en todos, ya que aparentemente Diego Leuco y Lizy Tagliani no formarían más parte del elenco. El comunicador sostuvo que faltan cerrar detalles para que la noticia sea oficial.

Te Podría Interesar

La artista que reemplazaría a los conductores sería nada más y nada menos que Soledad Pastorutti: "La información que tengo yo es que el programa va a tener un fuerte cambio este año. No va a ir en vivo, lo que me dicen a mí es que La Peña de Morfi va a ir grabada, se grabará los días miércoles".

Soledad Pastorutti, la artista que reemplazaría a Diego Leuco y Lizy Tagliani en Telefe

Sorpesa en Telefe: Una famosa artista reemplazaría a Diego Leuco y Lizy Tagliani en La Peña de Morfi

"Hay músicos que ya han sido convocados a Telefe, esta información me llega desde adentro", comentó Juan Etchegoyen. Respecto a la conducción de Soledad Pastorutti, sostuvo que "no firmó contrato, pero es el nombre que pica en punta".

Captura de pantalla 2026-02-26 165150
La artista conduciría el programa de Telefe.

La artista conduciría el programa de Telefe.

En diferentes ocasiones, La Sole ha estado al mando de la conducción del programa que creó el recordado Gerardo Rozín de forma eventual. De confirmarse la noticia, la cantante oriunda de Santa Fe estaría durante todo el año conduciendo el ciclo 2026.

Archivado en

Notas Relacionadas