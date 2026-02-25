Afirman que Mirtha Legrand se despediría de El Trece y desembarcaría en Telefe: cuándo podría darse el pase

Carlos Monti comunicó esta noticia en su programa que sale al aire en TV Pública y sorprendió a sus compañeros.

Mirtha Legrand se encuentra muy plena a sus 99 años y con ganas de seguir trabajando durante un largo tiempo. En las últimas semanas se vivieron momentos de tensión por la salida de Jimena Monteverde y comenzó a correr el rumor de que se despediría de El Trece.

Carlos Monti en su programa que sale al aire por la TV Pública fue el encargado de dar a conocer esta información a tan solo tres días del cumpleaños de La Chiqui. La conductora desembarcaría en Telefe en el 2027.

"A partir de la relación tensa que mantiene la señora Mirtha Legrand con la gente de El Trece, comenzó a funcionar la usina de rumores. El contrato de Mirtha es hasta fin de año, pero al señor Scaglione le gustaría que el año que viene tener a Mirtha en la pantalla de Telefe", comenzó diciendo.

Mirtha Legrand podría desembarcar en Telefe y cortar su vínculo con El Trece ¡Bombazo! Afirman que Mirtha Legrand se despediría de El Trece y desembarcaría en Telefe También dejó en claro que la idea es "festejar los cien gloriosos años de la reina madre de la televisión argentina en Telefe. Mirtha nunca hizo almuerzos en el canal", comentó Carlos Monti y sorprendió claramente. No es la primera vez que corre un rumor de esta índole, pero ahora Gustavo Scaglione lo quiere hacer realidad.