Mirtha Legrand cumple 99 años: el secreto de la longevidad saludable

Mirtha Legrand celebra un nuevo aniversario con lucidez y energía intactas , la ciencia explica qué hay detrás de una vida larga y saludable. El cardiólogo y especialista en longevidad saludable y gerociencia Mario Boskis revela cuánto influyen los genes y cuánto dependen los hábitos.

Llegar a los 99 años con agenda activa, memoria afilada y presencia mediática no es casualidad. Este lunes Mirtha Legrand vuelve a desafiar al calendario y a confirmar que la longevidad saludable no es solo cuestión de suerte.

“El envejecimiento es universal, pero la velocidad a la que envejecemos no está predeterminada”, afirma el doctor Mario Boskis (MN 74.002), cardiólogo, especialista en longevidad saludable y gerociencia, miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). Aunque el paso del tiempo es inevitable, el “reloj biológico” puede influenciarse. Y ahí está la clave.

“El envejecimiento es un proceso que compartimos todas las especies, pero depende en parte de la genética y en gran medida de factores ambientales y conductuales”, explica Boskis. Con el tiempo, el organismo acumula daños celulares que reducen su capacidad de reparación, deterioran funciones y aumentan la vulnerabilidad frente a enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer o los trastornos neurodegenerativos.

La gerociencia propone un cambio de paradigma: en lugar de tratar cada enfermedad por separado, intervenir sobre el proceso central que las conecta, el envejecimiento biológico. El objetivo no es detener el calendario, eso es imposible, sino desacelerar el deterioro interno.

La clave: comprimir la morbilidad

Uno de los conceptos centrales que destaca el especialista es la llamada “compresión de la morbilidad”: lograr que las enfermedades aparezcan lo más tarde posible y ocupen un período más breve al final de la vida. en términos simples: vivir más años saludables y menos años enfermos. “Si actuamos sobre los mecanismos que impulsan el envejecimiento, podemos retrasar la aparición de múltiples patologías al mismo tiempo”, sostiene.

Qué ocurre dentro del cuerpo cuando envejecemos

La ciencia identifica distintos “pilares del envejecimiento celular”:

Acumulación de daño en el ADN

Acortamiento de los telómeros

Alteraciones en proteínas

Disminución de la función mitocondrial

Mayor inflamación sistémica

A esto se suma un fenómeno clave: la epigenética. Boskis lo explica con una imagen sencilla: si el genoma es un libro con todas las instrucciones biológicas, el epigenoma son las marcas que indican qué capítulos se leen y cuáles permanecen cerrados. Esas marcas pueden modificarse según nuestros hábitos.

Edad cronológica vs. edad biológica

Hoy es posible estimar la edad biológica mediante biomarcadores que reflejan el verdadero estado funcional del organismo. “La genética explica apenas entre un 20% y un 30% de los casos de personas que llegan a los 100 años con excelente salud. El 70% restante depende de factores ambientales y epigenéticos”, afirma Boskis. Y allí aparece el punto más potente: la edad biológica puede modificarse.

El reloj epigenético y los hábitos que hacen la diferencia

A través de estudios en sangre se analizan marcas químicas llamadas grupos metilo, que permiten estimar la edad biológica con gran precisión. Estas marcas se ven influenciadas por:

Actividad física regular

Alimentación equilibrada

Sueño reparador

Manejo del estrés

Menor exposición a tóxicos ambientales

Dos personas con la misma edad cronológica pueden tener edades biológicas muy distintas.

El caso Mirtha Legrand: disciplina y propósito

Mirtha Legrand ha contado que camina, realiza ejercicios con pesas para mantener masa muscular y controla su alimentación bajo la lógica de “comer de todo, pero poco”, asociada a la restricción calórica moderada. También mantiene una intensa actividad intelectual al frente de su programa en El Trece “La noche de Mirtha”, lo que estimula su reserva cognitiva y favorece la neuroplasticidad. Para Boskis, hay un factor adicional: el propósito. “Una vida con sentido, con motivación para levantarse cada mañana, impacta directamente en la salud física y mental”.

Las claves científicas para una longevidad saludable

Según el especialista, estos son los pilares prácticos para vivir más y mejor:

Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física

Mantener masa muscular con ejercicios de fuerza

Seguir una alimentación estilo mediterránea

Dormir un mínimo de 7 horas por noche

Realizar controles médicos preventivos

Reducir el estrés crónico

Estimular el cerebro con aprendizaje continuo

La lección de los 99

A los 99 años, Mirtha Legrand no solo celebra un aniversario. Su caso refleja lo que hoy confirma la ciencia: el envejecimiento no es únicamente destino. No estamos completamente determinados por nuestros genes. En gran medida, el ritmo al que envejecemos depende de decisiones cotidianas. Si el 70% del envejecimiento está influido por el estilo de vida, la pregunta ya no es cómo llegó ella a esta edad con plenitud. La pregunta es qué estamos haciendo hoy para llegar vitales y lúcidos a los 90 0 100 años.