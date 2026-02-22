La conductora se vio totalmente sorprendida luego de que uno de sus comensales realizó una confesión inesperada.

Mirtha Legrand tuvo un hermoso programa el sábado por la noche, ya que Jimena Monteverde la sorprendió con su vuelta. Además, recibió la visita de grandes figuras y un invitado la sorprendió con una inesperada confesión.

Quienes formaron parte de la clásica mesaza fueron Diego Sehinkman, Dalia Gutman, Martín Campilongo y Jorge Asís. A medida que la noche iba transcurriendo, Mirtha Legrand notó que un invitado la miraba fijamente.

Fiel a su estilo, lo mandó al frente en pleno vivo y allí recibió la confesión. Se trató nada más y nada menos que de Jorge Asís: "No me sacás la vista, eh... ¿Te gusto yo?", le preguntó la diva de El Trece.

La confesión del invitado a Mirtha Legrand Un invitado le hizo una inesperada confesión a Mirtha Legrand y la dejó sin palabras El comunicador la escuchó atentamente y no dudó un segundo en responder de manera concreta y firme: "¡Sí, sí!" y en ese instante Mirtha Legrand no pudo aguantar la risa y siguió con la conversación: "Dame la manito, dame la manito".