Los invitados con los que Mirtha Legrand intentará remontar su rating este sábado

Tras un par de semanas con mediciones a la baja, la diva y su producción apuestan por un menú de convocados que alternan entre la actualidad y el humor.

Mirtha Legrand y un seleccionado de invitados que podría resultar en el rating. Foto: captura de video eltrece.

Mirtha Legrand intentará repuntar su rating este sábado con un ecléctico menú de invitados. Las dos emisiones más recientes del programa de la diva marcaron mediciones a la baja, y desde la producción apostaron en esta oportunidad por una cena televisiva que alternará condimentos de actualidad y el humor.

Además, Legrand se prepara el 23 de febrero para cumplir 99 años, por lo cual La noche de Mirtha (eltrece) tendrá este fin de semana un condimento adicional de emotividad en la previa de una fecha tan importante para la legendaria conductora.

Mirtha Legrand apuesta a repuntar su rating con un variado menú de invitados Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado Desde las 21:30 de este sábado, Mirtha Legrand tendrá como invitados a cargo del análisis de la compleja coyuntura nacional al periodista Diego Sehinkman y al escritor Jorge Asís.

Por otro lado, el aporte artístico llegará con dos grandes comediantes, Martín "Campi" Campilongo y Dalia Gutmann, figuras muy queridas y convocantes en distintos escenarios teatrales.

La semana pasada, Legrand contó con una mesa especial por San Valentín que no resultó del todo atractiva en materia de rating. Mientras que dos sábados atrás, hubo un combo de invitados relacionados con la actualidad y el espectáculo que tampoco terminó por convencer al gran público.