Luego de la polémica que se generó, Jimena presentó el postre y la sorprendió por completo a La Chiqui en pleno vivo.

Semanas atrás estalló una fuerte polémica luego de que en diferentes programas dieran a conocer que Jimena Monteverde no podría seguir en el programa de Mirtha Legrand. Es que la chef tiene su programa en vivo y se habrían complicado los horarios.

Ella igualmente rompió el silencio y dejó fuertes declaraciones: "La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar", comentó en una entrevista con A la Tarde luego de que explotó el escándalo.

Lo cierto es que en la previa del cumpleaños de Mirtha Legrand, Jimena la sorprendió en su programa y la conductora no pudo evitar emocionarse: "¡La tenemos a Jimena que viene!", comentó con una hermosa emoción y se largó a llorar.

La emoción de Mirtha Legrand por la sorpresa de Jimena Monteverde Jimena Monteverde sorprendió a Mirtha Legrand y la conductora se emocionó "Me hacés llorar porque fue tan escandaloso lo que han hecho y lo que han dicho. Gracias querida", subrayó la diva de El Trece. Estas palabras, por supuesto, que hicieron emocionar a la chef, quien la agarró de la mano y le dedicó hermosas palabras.