Beto Casella apuntó sin filtro contra Viviana Canosa en canal América: "Patología rara"

El conductor de América estuvo en un mano a mano imperdible con Luis Ventura y se refirió a Canosa.

Beto Casella debutó finalmente en canal América con su nuevo programa luego de irse de Bendita tras años en El Nueve. El conductor asumió el desafío y en sus primeros programas logró establecer un buen nivel de audiencia promediando los tres puntos.

El día sábado, Luis Ventura presentó una nota exclusiva con el periodista donde hablaron de todos los temas. El presidente de APTRA presentó por parte la charla y una de las más picantes fue cuando se refirió a Viviana Canosa.

"Canosa tiene una patología rara, pero cuando está la luz prendida y si le llegan a decir que están 1.1 (rating), no perdona ni a la madre, ni al ahijado", comenzó diciendo respecto a las polémicas que rodearon a la conductora.

También recordó el escándalo que se generó con Lizy Tagliani. En esta parte subrayó que Canosa lo comenzó a atacar por tan solo expresar que él iba a esperar las pruebas que confirmen lo que ella estaba diciendo, algo que finalmente nunca sucedió.