La categórica posición de Daniel Vila sobre la pelea entre Yanina Latorre y Beto Casella en canal América

El titular del Grupo América compartió su visión sobre los cruces entre dos de las más populares figuras de la señal, la conductora de SQP y el astro de BTV.

Daniel Vila se sinceró sobre la llamativa dinámica de cruces que se da entre conductores de canal América, que en los últimos días ha tenido su exposición en carne viva con los contundentes dardos que le ha arrojado Yanina Latorre a Beto Casella, la gran figura que acaba de sumar la señal.

Si bien en otras pantallas como las de Telefe, eltrece o El Nueve, resulta impensable que sus estrellas estén propinándose golpes entre sí; en el Grupo América esa máxima no corre y celebridades que trabajan en la empresa suelen despotricar sin filtro contra sus propios compañeros.

Tras un par de décadas al frente de Bendita (El Nueve), Casella debutó este miércoles en canal América con su nuevo programa BTV, y Latorre no se privó de dinamitar la previa con incendiarios posteos desde las redes sociales, dando lugar a un picante ida y vuelta con su histórico adversario.

Daniel Vila sentó posición sobre los cruces entre Yanina Latorre y Beto Casella en canal América yanina latorre beto casella Daniel Vila desdramatizó la pelea entre Yanina Latorre y Beto Casella. Captura de video América TV En medio del revuelo, en diálogo con el programa Digamos todo (MDZ Radio), Vila sentó posición sobre las chicanas entre Latorre y Casella al argumentar: "Ellos son periodistas del espectáculo, y a veces el periodismo de espectáculos también entra en ese juego de peleas y discusiones. Me parece que es parte del show".

Luego Daniel Vila remarcó sobre los cruces entre las figuras de canal América: "No es lo mismo cuando hacés periodismo político o de investigación, que es otra cosa. Pero en el periodismo del espectáculo es hasta divertido. A mí en lo personal, en ese rubro no me molesta".