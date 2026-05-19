Afirman que Chiche Gelblung pasó la noche con dolores y y sigue la preocupación por su salud

La preocupación por la salud de Chiche Gelblung sigue siendo tema central en los diferentes programas luego de que se conoció que se encuentra internado en terapia intensiva hace seis días. El periodista está siendo monitoreado constantemente por el equipo médico y se conocieron nuevos detalles.

El conductor sufrió un accidente doméstico en su casa y el golpe le provocó una herida en el rostro. Posteriormente a esta situación, Chiche se descompensó y esto provocó que fuera internado en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires.

Pablo Montagna, conocido periodista, compartió a través de sus redes sociales nueva información sobre el estado actual en el que se encuentra el conductor: " Sigue la preocupación por la salud de Chiche Gelblung . Sigue internado en terapia intensiva".

Las novedades sobre el estado de salud de Chiche Gelblung.

" Pasó la noche con dolores, pero se encuentra estable, despierto y comunicándose . Ante la ausencia de su médico de cabecera en el país, habrá una junta médica clave para definir los pasos a seguir ", confirmó el periodista a través de la red social X (antes Twitter).

Además aclaró que "toda la junta médica es un equipo de especialistas convenciendo a Chiche que tiene que seguir ahí porque lo que quiere hacer es irse a trabajar". Luego del fuerte golpe que sufrió él fue a su programa y de hecho salió al aire con lentes amarillos y se lo podía ver el moretón en su rostro.

Captura de pantalla 2026-05-19 210845 Habrá junta médica por la salud de Chiche Gelblung. Foto: X / @pablomontagna.

Desde el hospital confirmaron a diferentes medios de comunicación que no habrá parte médico oficial hasta que la familia autorice al personal del hospital. Lo cierto es que el estado de salud del periodista causa una enorme inquietud.