Guido Záffora compartió nueva información sobre el estado de salud del querido periodista quien fue internado en terapia intensiva.

Chiche Gelblung se encuentra en estos momentos internado en la terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. El conductor tuvo un accidente doméstico días atrás y en las últimas horas se descompensó, situación que derivó en su hospitalización.

"El golpe que tuvo hace poco es lo que más preocupa a los médicos y a su familia. Está siendo muy bien atendido y rodeado de su familia. Hay que ver qué es lo que pasa a raíz del golpe que se dio", comentó Pia Shaw, panelista de Georgina Barbarossa.

En el ciclo de Mariana Fabbiani ampliaron la información y Guido Záffora reveló nuevos detalles sobre la salud de Chiche Gelblung: "Hay preocupación por la salud de Chiche. Hay que decir que está en terapia intensiva y está estable".

Los nuevos detalles sobre la salud de Chiche Gelblung Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Chiche Gelblung: "Pasó una mala noche"

"Él tuvo un paro cardíaco hace un mes y la semana pasada tuvo una trombosis en una de sus piernas. Cuando ingresa a terapia intensiva, su estado era delicado, ayer si pasó una mala noche y hoy lo pudieron estabilizar", confirmó el periodista en canal América.