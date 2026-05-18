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Chiche Gelblung

Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Chiche Gelblung: "Pasó una mala noche"

Guido Záffora compartió nueva información sobre el estado de salud del querido periodista quien fue internado en terapia intensiva.

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Chiche sigue internado.&nbsp;

Chiche sigue internado. 

Chiche Gelblung se encuentra en estos momentos internado en la terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. El conductor tuvo un accidente doméstico días atrás y en las últimas horas se descompensó, situación que derivó en su hospitalización.

"El golpe que tuvo hace poco es lo que más preocupa a los médicos y a su familia. Está siendo muy bien atendido y rodeado de su familia. Hay que ver qué es lo que pasa a raíz del golpe que se dio", comentó Pia Shaw, panelista de Georgina Barbarossa.

En el ciclo de Mariana Fabbiani ampliaron la información y Guido Záffora reveló nuevos detalles sobre la salud de Chiche Gelblung: "Hay preocupación por la salud de Chiche. Hay que decir que está en terapia intensiva y está estable".

Los nuevos detalles sobre la salud de Chiche Gelblung

Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Chiche Gelblung: "Pasó una mala noche"

"Él tuvo un paro cardíaco hace un mes y la semana pasada tuvo una trombosis en una de sus piernas. Cuando ingresa a terapia intensiva, su estado era delicado, ayer si pasó una mala noche y hoy lo pudieron estabilizar", confirmó el periodista en canal América.

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Chiche Gelblung sigue internado y confirmaron que pas&oacute; una mala noche.&nbsp;

Chiche Gelblung sigue internado y confirmaron que pasó una mala noche.

También dejó en claro que "está bien, esto es minuto a minuto. Hoy a la mañana tuvo una leve mejoría con respecto a la noche". Sofía, cronista del programa, informó que no habrá parte médico hasta que la familia no autorice al personal del sanatorio.

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