Virginia Gallardo denunció amenazas de muerte y los mensajes son escalofriantes: "Tengo miedo"
Virginia Gallardo decidió compartir en sus redes sociales las amenazas que le llegaron y confesó que se encuentra con mucho miedo.
Virginia Gallardo volvió a ser tema principal en programas y portales luego de que fue electa para formar parte de la Cámara de Diputados. Desde que juró como diputada, la exmodelo fue criticada y en las últimas horas compartió que se encuentra con miedo.
La diputada por La Libertad Avanza se cansó y decidió mostrar las diferentes amenazas de muerte que le llegaron a su teléfono. Todo fue bajo mensajes de texto y no por llamada, por este motivo ella mostró todos los chats.
"Alguien está obsesionado y manda mínimo 10 mensajes por día amenazando desde cuentas diferentes. ¿Qué se hace? ¿Dónde se denuncia? Ya tengo miedo", expresó en la publicación que hizo en la red social X (antes Twitter).
Virginia Gallardo denunció fuertes amenazas y compartió los mensajes
Además, adjunto las capturas de pantalla de los diferentes chats: "Mafia es amor. Te quiero calladita nomás si no querés estar muerta... Vos conmigo no tenés ningún derecho y a mí no me vengas a amenazar", expresaba uno de los mensajes.
"Ya sabés, te quiero calladita o te vio... rubia, así no te olvidas de mi jeta", expresaba otro de los mensajes. Sin dudas, estos mensajes causaron un enorme shock en Virginia Gallardo, quien seguramente denunciará lo sucedido ante la Justicia.