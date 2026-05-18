Virginia Gallardo denunció amenazas de muerte y los mensajes son escalofriantes: "Tengo miedo"

Virginia Gallardo decidió compartir en sus redes sociales las amenazas que le llegaron y confesó que se encuentra con mucho miedo.

Virginia Gallardo volvió a ser tema principal en programas y portales luego de que fue electa para formar parte de la Cámara de Diputados. Desde que juró como diputada, la exmodelo fue criticada y en las últimas horas compartió que se encuentra con miedo.

La diputada por La Libertad Avanza se cansó y decidió mostrar las diferentes amenazas de muerte que le llegaron a su teléfono. Todo fue bajo mensajes de texto y no por llamada, por este motivo ella mostró todos los chats.

"Alguien está obsesionado y manda mínimo 10 mensajes por día amenazando desde cuentas diferentes. ¿Qué se hace? ¿Dónde se denuncia? Ya tengo miedo", expresó en la publicación que hizo en la red social X (antes Twitter).

Virginia Gallardo denunció fuertes amenazas y compartió los mensajes Captura de pantalla 2026-05-18 153744 El posteo que realizó Virginia Gallardo en la red social X. Foto: X / @virchugallardo.

Además, adjunto las capturas de pantalla de los diferentes chats: "Mafia es amor. Te quiero calladita nomás si no querés estar muerta... Vos conmigo no tenés ningún derecho y a mí no me vengas a amenazar", expresaba uno de los mensajes.