Moria Casán incomodó a Adrián Suar con un filoso reclamo en plena entrevista

Moria Casán realizó un mano a mano imperdible con Adrián Suar , donde hablaron de su vida personal, profesional y hasta de Griselda Siciliani. En un momento de la entrevista, la conductora no dudó en realizarle un fuerte reclamo.

Todo ocurrió mientras se encontraban hablando del presente de El Trece: "Yo cuando empecé a producir, me acomodé para ser un buen gestor y generador de buenos climas... Han pasado por mi vida muchas personas que me han tratado bien y siempre dije que eso es un buen modelo".

En ese momento, Adrián Suar fue interrumpido por la conductora: "Escuchame, a mi me llamaste un poco tarde... ¿Tenías miedo de que con mi luz te opacara? Un poco más y me voy de este planeta ", reclamó Casán .

El gerente de programación del canal se vio sorprendido y no pudo aguantar la risa: "Porque es verdad, somos los dos mucha luz...". Posteriormente, le expresó que el guion de la película que protagonizó La One lo habían pensado justamente para ella.

Captura de pantalla 2026-05-18 131956 Moria Casán junto a Adrián Suar. Foto: captura de video / El Trece.

"Te agradezco mucho porque todo el mundo me dice que este momento es mi prime", subrayó Moria Casán, y Adrián Suar no se quedó atrás y destacó que "le diste a la mañana de El Trece algo tan lindo y la gente está fascinada. El programa replica mucho".