Moria Casán reveló el origen de su rivalidad con Georgina Barbarossa: "Lo peor"

La histórica tensión entre Moria Casán y Georgina Barbarossa volvió a tomar fuerza a partir de su coincidencia en la terna a mejor conductora femenina de los Premios Martín Fierro 2026. En ese marco, Barbarossa fue consultada sobre la posibilidad de compartir el escenario con su colega en caso de un empate y aseguró que no tendría problema en hacerlo.

La respuesta de Moria no tardó en llegar desde su programa La mañana con Moria, donde reflotó un episodio del pasado que marcó su relación. Recordó un comentario que Georgina le hizo en vivo a su hija Sofía Gala , vinculado a una producción de fotos que había generado polémica en su momento.

"¿Te sacaste fotos con tu mamá? Dijeron que desnuda...", había dicho Barbarossa años atrás al aire, en referencia a una tapa de revista que Moria y su hija protagonizaron juntas.

Al traer ese recuerdo al presente, la diva explicó cómo lo vivió en aquel entonces: "Salimos en esta tapa de revista y posamos juntas, hicimos un desnudo. Yo creo que en ese momento me enojé. Sofía la adora, jamás se pelearon".

Sofía Gala y Moria Casán tapa Semanario La tapa de Sofía Gala junto a su madre. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Luego, Casán profundizó en el contexto personal que atravesaba en ese período, lo que, según explicó, influyó en su reacción. "Yo estaba en un momento de mi vida muy compulsivo: Castiglione se murió en el 2000, una estafa en mi vida terrible en 2001 que no me volteó pero mucha cantidad de dólares que nunca los vi. La plata es lo de menos porque estoy bien puesta y no me quedé en la calle, tampoco es que me mareó y lloré, no me pasó nada", recordó.

También se refirió puntualmente a la pregunta que le hicieron a su hija: "En esa época preguntarle a la nena te sacaste fotos desnuda me debe haber caído mal. Además cuando estás en un momento súper sensible que perdiste todo, son cosas que eso no se sabe y después lo voy contando. Tampoco me victimicé".

Moria Casán en La mañana con Moria La conductora se sinceró sobre aquel momento de su vida. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Lo peor es que ella había estado unos días antes en mi casa y lo lleva al mecánico con la nueva mujer al programa de ella y nunca me avisó", sumó la conductora.

"Fueron muchas cosas. Yo en ese momento estaba súper sensible y además me disparabas y te tiraba con un misil y además mostrando todo en la tele porque yo quería, era la época de reality mío", concluyó Moria Casán.