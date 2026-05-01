"Lo que da": la feroz chicana de Moria Casán a Wanda Nara por su terna en los premios de APTRA
Con el respaldo de décadas frente a la pantalla, la conductora de "La Mañana con Moria" cuestionó la falta de trayectoria de su competidora.
La confirmación de las nominaciones a los Premios Martín Fierro 2026 despertó, como era de esperarse, la reacción inmediata de las grandes figuras. En el aire de La Mañana con Moria, la máxima referente del espectáculo nacional analizó su candidatura en el rubro de Labor en Conducción Femenina, pero lo que comenzó como un agradecimiento por el reconocimiento de APTRA derivó en un análisis mordaz sobre una de sus compañeras de terna: Wanda Nara.
La jerarquía de la experiencia según Moria Casán
Moria Casán inició un recorrido histórico por su propia carrera, recordando ciclos fundacionales como El Club Privado de Moria y Monumental Moria, para explicar el valor del oficio de conductora. Al ser consultada por el resto de las integrantes de la categoría —Vero Lozano, Pamela David, Karina Mazzocco, Georgina Barbarossa y Mariana Fabbiani—, la diva fue contundente al separar la paja del trigo. Para la One, existe una diferencia sustancial entre quienes forjaron una identidad en los medios y quienes carecen de un sustento histórico sólido.
El punto de mayor tensión se dio cuando Moria puso el foco en el formato de los programas que conducen las nominadas. Su crítica hacia la labor de Wanda Nara en MasterChef fue quirúrgica: "Hacemos programas diarios, en vivo, y no grabados", sentenció, marcando la facilidad técnica que ofrece el contenido de estudio donde el error se corrige en la edición.
"El vivo es lo que da, mi amor, es sin red. Tenés impronta", disparó la conductora, dejando en claro que para ella, la verdadera labor de conducción se demuestra frente a la incertidumbre del directo. Con el término "linaje", Moria cerró una crítica que busca reivindicar a las trabajadoras de la televisión diaria frente a los fenómenos de plataformas o ciclos de temporada grabados. A pesar de compartir espacio en la terna más esperada del año, la One dejó sentada su posición: en la televisión argentina, la trayectoria y el riesgo del presente siguen siendo la moneda de mayor valor.