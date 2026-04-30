El jueves por la mañana, Luis Ventura llegó a Telefe para revelar los nominados a los próximos Martín Fierro de televisión 2026. El evento se desarrollará el próximo 18 de mayo y una máxima figura se bajó de manera inesperada.

"La voz ausente", la serie basada en el libro de Gabriel Rolón, fue el proyecto con más nominaciones. Le sigue MasterChef Celebrity con 7 nominaciones repartidas por jurado, revelaciones, dirección, producción integral y conducción, seguido por un empate con cinco nominaciones cada uno para La Voz Argentina, A la Barbarossa y Otro Día Perdido.

En LAM hablaron sobre las ternas y en un momento revelaron que la figura que se baja de la premiación es Susana Giménez. Si bien la diva de Telefe no trabajó en el 2025, siempre que puede está presente, al igual que Mirtha Legrand.

Una máxima figura se bajó de los Martín Fierro de televisión y fue contundente al dar los motivos

Ángel de Brito dialogó con la diva de Telefe y ella dio los motivos por los cuales no asistirá: "Yo no trabajé, así que no estoy nominada en nada, ¿para qué voy a ir? No tengo nada y estoy cansada".

Captura de pantalla 2026-04-30 210348 Susana Giméne, la figura que se bajó de los Martín Fierro. Foto: captura de video / América TV.

"No quiero ir sinceramente y no tengo por qué si no estoy nominada", sostuvo la conductora. En las últimas horas, Susana viajó a Punta del Este tras estar unos días en el país por los Martín Fierro de la Moda y otros eventos en los que estuvo presente.