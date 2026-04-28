Cuánto cuestan los zapatos de Susana Giménez que desataron polémica tras los Martín Fierro de la Moda

Susana Giménez volvió a ser protagonista absoluta en los Martín Fierro de la Moda 2026 , donde fue consagrada como Ícono de Estilo, un reconocimiento que celebra décadas de influencia en la moda, la televisión y la cultura popular argentina.

Visiblemente emocionada, la diva agradeció el galardón con entusiasmo y destacó el valor de la distinción: “Estoy feliz porque todos me reconocen por lo que yo me pongo”. El homenaje incluyó un recorrido visual por sus looks más emblemáticos, con una selección de vestidos curada por la estilista Marcela Amado, que reflejó distintas etapas de su trayectoria y reafirmó su lugar como referente indiscutida del glamour local.

Para la ceremonia, Giménez eligió un vestido negro corto con cinturón dorado de Dolce & Gabbana, una apuesta sofisticada y audaz que concentró miradas. Sin embargo, el conjunto no tardó en convertirse en tema de análisis televisivo.

En el programa La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán encabezó un encendido debate junto a diseñadores y especialistas en moda, quienes desmenuzaron cada detalle del outfit. Entre elogios e ironías, el panel coincidió en que el diseño generaba contraste entre la parte superior y el calzado, un detalle que sumó tensión al análisis estético.

Embed Moria analizó los Martín Fierro de la Moda en #PuroShow y se refirió al look de Susana Giménez.@puroshowok pic.twitter.com/ka6MlkU0oA — eltrece (@eltreceoficial) April 27, 2026

Los zapatos, el foco de la polémica

El punto más comentado de la noche fueron, sin dudas, los zapatos elegidos por Susana. Con su estilo frontal y humor filoso, Moria Casán lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “¿Qué pasó con los zapatitos? Aunque sean Chanel, me dan Mamá Cora”, en referencia al icónico personaje interpretado por Antonio Gasalla.

El comentario provocó risas en el estudio y reavivó el debate sobre los límites entre tendencia, clasicismo y riesgo fashion. Luego, Casán aclaró que la observación había surgido de una conversación previa con los diseñadores invitados, en un intercambio típico del tono irónico del ciclo.

Cuánto cuestan los zapatos Chanel que usó Susana Giménez

Lejos de tratarse de una elección azarosa, los zapatos pertenecen a la colección de Chanel, una línea que hoy marca tendencia en Europa. Se trata de modelos realizados en piel de cordero y piel de ternera con efecto charol, fieles a los códigos históricos de la maison.

El modelo elegido por Susana responde al icónico bicolor de Chanel, reinterpretado en clave actual. El valor de cada par asciende a 1.100 euros (aproximadamente 1.826.541,20 pesos argentinos), posicionándolos como una pieza de lujo que combina herencia, diseño y tendencia.

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Moda, íconos y debate

La polémica en torno al calzado confirma, una vez más, el poder de Susana Giménez para generar conversación y marcar agenda. Amada, discutida y siempre observada, la diva demuestra que, incluso en los detalles, sigue siendo una figura central del universo fashion argentino, capaz de convertir un par de zapatos en tema nacional.