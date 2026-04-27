El blooper de Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda que se viralizó y generó reacciones en redes

Susana Giménez es sin dudas una de las máximas figuras de la televisión argentina y siempre que puede asiste a los diferentes Martín Fierro que se entregan. El día domingo por la noche se realizaron los Martín Fierro de la Moda y allí realizó un blooper que generó reacciones en redes.

Todo comenzó cuando fue llamada para recibir la estatuilla a Ícono de la Moda y a la hora del discurso confundió nombres en los agradecimientos: "Es brutal lo que hicieron. Quiero agradecerle la idea a Fede Levrino, que es mi productor, y al dueño del canal nuevo, Gustavo Roggiano (Gustavo Scaglione)".

El blooper de Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda que generó miles de reacciones en redes

"Estoy diciendo mal todo, seguro, te quiero, Gustavito" , expresó Susana. Inmediatamente, la cámara enfocó a Scaglione, quien se encontraba, por supuesto, presente en la ceremonia que finalizó con la entrega del Martín Fierro de Oro para Juana Viale.

Captura de pantalla 2026-04-27 084719 Susana Giménez volvió a ser noticia por otro blooper en los Martín Fierro. Foto: captura de video / Telefe.

Además le hizo un fuerte reclamo a Luis Ventura en vivo que no entendía lo que estaba diciendo la diva: "¿Dónde están los brillantes? Luis me mentiste. No era para mí este, ah si dice Susana... Bueno, les agradezco a todos".

Los usuarios fueron letales al reaccionar al clip de Susana en la red social X (antes Twitter): "Gracias por todo, pero ya no vengas mañana le diría. "¡¡Está reconfundida!! Dijo cualquier cosa , reclamaba el Martín Fierro de oro y diamante ,no se enteró aún cómo estamos en Argentina!!", "Jajajaja, ay, la amo. No pega una. Simplemente Susana siendo Susana, jaja"