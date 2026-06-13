Una periodista de la mencionada señal no dudó en criticar a la cantante colombiana que se presentó en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 ya está en marcha y la apertura tuvo tres ceremonias inaugurales, la primera de ellas fue en México. La estrella esperada, por supuesto, fue Shakira, y una periodista de canal América no dudó en criticar la apertura y también la vestimenta de la artista.

La cantante colombiana interpretó "Dai Dai", la canción oficial de esta nueva Copa del Mundo, junto a Burna Boy, un compositor nigeriano. Sin embargo, la ceremonia no recibió el visto bueno por parte de algunas figuras y fue el caso de Marina Calabró, conductora de Primicias Ya ( América TV) y radio El Observador.

La periodista criticó la actuación de Shakira en la Copa del Mundo 2026 Una periodista de canal América apuntó contra Shakira tras la apertura del Mundial 2026 "El vestuario es muy polémico, es pobre", comentó mientras pasaban las imágenes de la actuación de Shakira. También dejó muy en claro su disgusto con la canción oficial de la competición y la destrozó: "Es inmunda".