La artista colombiana formó parte de la ceremonia inaugural que se realizó en el Estadio Azteca y su participación causó furor.

Shakira brilló en la apertura de la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva llegó al final y la competencia ya comenzó. El escenario elegido para abrir el Mundial 2026 fue el histórico Estadio Azteca, lugar que supo ver a Diego Maradona y a sus compañeros levantar el trofeo en 1986.

El show artístico se realizó 90 minutos antes que el partido entre México y Sudáfrica, mismo encuentro que abrió la recordada Copa del Mundo 2010. Shakira, Maná, Danny Ocean, Burna Boy, Belinda, entre otras figuras, le dieron vida al espectáculo.

Maná inauguró el show en el Estadio Azteca con una vibrante interpretación de su clásico "Oye mi amor" ante miles de espectadores. Minutos después, Danny Ocean tomó el escenario y mantuvo encendida la fiesta, mientras que Belinda y Los Ángeles Azules continuaron haciendo bailar al público.

Shakira brilló en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 Mundial 2026: Shakira hizo bailar a México en la impactante ceremonia de apertura J Balvin también dijo presente en la apertura y aportó toda su energía con su tema "Que calor". Tras su actuación, llegó el momento más esperado de la jornada, la aparición de Shakira junto a Burna Boy, quienes interpretaron "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.