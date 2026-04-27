Las parejas más explosivas de los Martín Fierro de la Moda: las fotos

El lunes 26 de abril por la noche, en el salón de eventos de la ciudad de Buenos Aires, los Martín Fierro de la Moda volvieron a convertirse en ese punto de encuentro donde la moda se vive en tiempo real. La organización, a cargo de APTRA, reunió a las figuras más influyentes del momento y, entre ellos, a varias parejas de famosos.

Hubo quienes que optaron por la elegancia tradicional, luciendo una sastrería impecable y vestidos sobrios, donde el foco estuvo en la calidad de los materiales, mientras que, en el otro extremo, también aparecieron propuestas más jugadas, con texturas brillantes, transparencias, bordados y siluetas.

Es por esa razón que, en esta nota, te mostramos los looks de las parejas más comentadas de la noche.

Este par se movió dentro de una elegancia más tradicional, pero con detalles que elevaron el resultado. Él optó por un traje azul profundo, mientras que ella llevó un vestido blanco de escote profundo y mangas largas en una estructura superior tipo saco.

En esta pareja, él eligió un esmoquin clásico, bien entallado, que funcionó como base perfecta, mientras que ella llevó un vestido largo de lentejuelas oscuras, con la espalda descubierta y la silueta ajustada, cuyo efecto glossy construyó un look de gran impacto.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Parejas Martín Fierro de la Moda (3)

Él se mantuvo en el terreno seguro del traje negro, con la camisa blanca y una corbata negra. Ella, en cambio, llevó un diseño negro y brillante, con una boa de plumas a tono. El juego entre la neutralidad masculina y el dramatismo del vestido generó un equilibrio visual atractivo.

Tefi Russo y el Pollo Alvarez

Parejas Martín Fierro de la Moda (4)

Ella optó por un vestido oscuro de terciopelo, simple pero sofisticado, donde la textura fue la protagonista, mientras que él llevó un traje en tono gris con corbata, manteniéndose en un registro clásico.

Lizardo Ponce y Franco Poggio

Parejas Martín Fierro de la Moda (5)

Estos novios apostaron por el contraste más directo y efectivo: el blanco y negro. Uno llevó un traje blanco, con remera en lugar de camisa, lo que relajó el conjunto y le dio un aire más moderno, mientras el otro eligió un total black con un saco de proporciones amplias, casi oversized, que sumó un lindo peso visual.