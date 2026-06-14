Esta famosa argentina impactó en Italia con su look: quién fue

No te pierdas las fotos del increíble look de una reconocida influencer argentina que robó suspiros en Italia.

Tras su reciente viaje por Europa, Camila Homs revolucionó las redes sociales con las fotos de un look que, según ella, fue su favorito. Para una tarde bajo el sol, la influencer estrenó un vestido largo de la marca nacional Diamonds, que sumó varias de las tendencias más fuertes de la temporada.

El diseño total white de trama tejida destacó por su delicado patrón de flores caladas, y el cuello alto de estilo halter que estilizó su figura y le dio un aire sofisticado. El diseño, además, contó con un cut-out mediante grandes aberturas laterales en la zona de la cintura.

En el centro de la pieza, lució un cinturón ancho del mismo género textil que incorporó una hebilla rectangular en color marrón chocolate. Esto generó un lindo contraste, mientras que la falda recta se extendió hasta los tobillos con una sutil transparencia propia del tejido.

Su make up se enfocó en un sutil efecto luminoso, con las cejas bien perfiladas que enmarcaban su mirada, máscara de pestañas, y unos labios con brillo tipo natural.