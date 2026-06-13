La jugada declaración de amor de Juan Gil Navarro a su novia 25 años menor

Rosario Páscolo, quien actualmente está en pareja con el actor, cumplió años y Juan Gil Navarro le dedicó un romántico mensaje: mirá el posteo.

Aunque mantiene un perfil bajo, Rosario Páscolo se convirtió en una de las personas más importantes en la vida de Juan Gil Navarro. La joven, de 27 años, es licenciada en Terapia Ocupacional y actualmente desarrolla su carrera dentro del sector biofarmacéutico, donde trabaja en tareas relacionadas con el seguimiento y monitoreo de ensayos clínicos.

Antes de completar sus estudios en esa especialidad, había iniciado la carrera de Medicina, una experiencia que también formó parte de su recorrido académico y profesional dentro del ámbito de la salud. Su trayectoria combina formación universitaria y experiencia en investigación clínica.

Juan Gil Navarro 2 El artista está en pareja. Captura de pantalla Instagram Juangilnavarro. La relación entre Páscolo y el actor salió a la luz a comienzos de 2026. En aquel momento, fueron Pepe Ochoa y Laura Ubfal quienes dieron a conocer la noticia en LAM. "Está saliendo con esta chica, ayer se mostró a los besos, ya venían de hace rato", aseguraron en el programa sobre el vínculo que ya llevaba varios meses.

Lejos de ocultar el buen momento que atraviesan, la pareja volvió a mostrar su cercanía recientemente durante una fecha especial. En el marco del cumpleaños de Rosario, el actor utilizó las redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras.

Rochi Páscolo Instagram El posteo de Rosario y el comentario del actor. La joven compartió imágenes de una celebración íntima junto a amigos y seres queridos, entre ellos Juan Gil Navarro. Además de reaccionar a la publicación, el artista dejó un comentario que reflejó sus sentimientos.