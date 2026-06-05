Todos se quedaron mudos al ver lo idénticas que están Verónica Lozano y su hija Antonia: el video

La conductora de Cortá por Lozano enterneció a las redes al festejar los 17 años de Antonia y todos se sorprendieron por el impactante parecido entre ellas.

El cumpleaños número 17 de Antonia tuvo una celebración especial en las redes sociales. Su madre, Verónica Lozano, decidió marcar la fecha con una publicación en Instagram (@Verolozanovl) dedicada exclusivamente a la adolescente, fruto de su relación con Jorge 'Corcho' Rodríguez.

Para la ocasión, la conductora reunió distintos recuerdos en un video que repasó momentos compartidos a lo largo de los años. El compilado incluyó escenas familiares, viajes, festejos y situaciones cotidianas que reflejan la cercanía entre ambas y el crecimiento de Antonia desde su infancia hasta la actualidad.

Este fue el video que Verónica Lozano compartió en Instagram por el cumpleaños de Antonia, su hija Cumpleaños Antonia

Acompañando las imágenes, Lozano dejó un mensaje cargado de afecto para su hija. "17 años de amor. Te amo, hijita. Soy muy feliz a tu lado", dice la primera parte del posteo, escribió. "Gracias por enseñarme a ser mamá, por tu alegría, tu humor, tu honestidad. ¡Feliz cumple!", fue el tierno mensaje que le dedicó Lozano a la joven.

La publicación permitió a sus seguidores asomarse una vez más a una faceta muy personal de la conductora de Cortá por Lozano, quien en diferentes oportunidades ha compartido fragmentos de la vida que construyó junto a su única hija.