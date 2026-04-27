Martín Fierro de la Moda: el dardo que Verónica Lozano le habría lanzado a Susana Giménez tras ganar su premio
La conductora de Cortá por Lozano se llevó la estatuilla por Mejor estilo en conducción femenina en programa diario y en su discurso... ¿le tiró un palito a la diva?
Este domingo 27 de abril se llevaron a cabo los Premios Martín Fierro de la Moda. El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), estuvo conducido por Valeria Mazza e Iván de Pineda y se transmitió en vivo por Telefe.
La gala dejó varias perlitas y una de ellas tuvo a Verónica Lozano como protagonista. La conductora de Cortá por Lozano fue distinguida con el galardón a Mejor estilo en conducción femenina en programa diario.
Este fue el discurso de Verónica Lozano en los Premios Martín Fierro a la Moda
La psicóloga logró imponerse en una categoría muy competitiva, en la que también estaban nominadas Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y Flor de la V. Al subir al escenario, su intervención no pasó inadvertida.
Lozano eligió dejar en claro su postura respecto a la industria local y lanzó una frase que rápidamente generó interpretaciones. "Agradecerles a todas las empresas y marcas que nos acompañan año tras año, industria nacional, industria argentina, el 99.9 % de los días nos vestimos con moda argentina", expresó la presentadora.
Sus palabras no tardaron en circular en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron el mensaje como una posible indirecta dirigida a Susana Giménez.
Pero el momento tuvo otro detalle que sumó repercusión. Antes de despedirse, la conductora sorprendió al mencionar a Jorge "Corcho" Rodríguez, su pareja y ex de la diva. "Gracias APTRA, los amo, y le mando un beso a Antonia y a Corcho que los amo", dijo Verónica Lozano, cerrando su paso por el escenario.