Martín Fierro de la Moda: el dardo que Verónica Lozano le habría lanzado a Susana Giménez tras ganar su premio

Este domingo 27 de abril se llevaron a cabo los Premios Martín Fierro de la Moda . El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), estuvo conducido por Valeria Mazza e Iván de Pineda y se transmitió en vivo por Telefe.

La gala dejó varias perlitas y una de ellas tuvo a Verónica Lozano como protagonista. La conductora de Cortá por Lozano fue distinguida con el galardón a Mejor estilo en conducción femenina en programa diario.

Verónica Lozano Ganó El Martín Fierro Por Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario

La psicóloga logró imponerse en una categoría muy competitiva, en la que también estaban nominadas Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y Flor de la V. Al subir al escenario, su intervención no pasó inadvertida.

Lozano eligió dejar en claro su postura respecto a la industria local y lanzó una frase que rápidamente generó interpretaciones. "Agradecerles a todas las empresas y marcas que nos acompañan año tras año, industria nacional, industria argentina, el 99.9 % de los días nos vestimos con moda argentina", expresó la presentadora.

Susana Giménez en los Premios Martín Fierro de la Moda La diva en los Premios Martín Fierro de la Moda. RS Fotos.

Sus palabras no tardaron en circular en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron el mensaje como una posible indirecta dirigida a Susana Giménez.

Pero el momento tuvo otro detalle que sumó repercusión. Antes de despedirse, la conductora sorprendió al mencionar a Jorge "Corcho" Rodríguez, su pareja y ex de la diva. "Gracias APTRA, los amo, y le mando un beso a Antonia y a Corcho que los amo", dijo Verónica Lozano, cerrando su paso por el escenario.