Verónica Lozano sacudió la televisión con un feroz descargo por la reforma laboral: "Hijo de re mil put..."

La conductora no pudo evitar manifestar su indignación por la reforma laboral y realizó en vivo un durísimo descargo.

Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Modernización Laboral impulsada por el presidente Javier Milei, luego de una votación ajustada que terminó con 135 votos afirmativos y 115 negativos. El proyecto, que ya había pasado por el Senado, deberá regresar a la Cámara Alta para quedar definitivamente aprobado.

Uno de los artículos que fue eliminado de la reforma laboral por la controversia que causó fue el 44, que proponía recortar el salario de los trabajadores con licencia por enfermedad, reduciendo la cobertura del 100 % al 75 % o incluso al 50 %, dependiendo de la situación.

reforma laboral diputados 4 La Ley de Modernización Laboral se aprobó este viernes en el Congreso de la Nación Argentina. NA El debate por la ley comenzó el jueves 19 de febrero a las 14 horas. En Cortá por Lozano, se siguió de cerca la discusión parlamentaria, con móviles en la calle y el análisis de especialistas. En ese marco, la conductora apuntó sin filtros contra el artículo 44.

Al referirse al punto que habilitaba una reducción salarial para trabajadores con licencia médica, incluso por situaciones ajenas al empleo, como una lesión "jugando al fútbol con amigos", Verónica Lozano dijo: "Claramente vos ves la poca empatía con la vida". "Tenés que ser muy hijo de re mil put... para decirle a una persona con cáncer que se joda, que eligió tener cáncer, que cobre menos", expresó duramente Lozano.

Esto fue lo que dijo Verónica Lozano en Cortá por Lozano de la reforma laboral El Descargo De Verónica Lozano En Cortá Por Lozano Por La Reforma Laboral La presentadora también cuestionó el argumento que justificaba la medida con ironía: "¿Fuiste a jugar al fútbol con tus amigos? Jodete, negro del orto, quebrate y cobrá la mitad".