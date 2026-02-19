"Creo en el derecho de Ixs trabajadorxs": Nicki Nicole apoyó el paro y cambió la fecha de su show en el Teatro Colón

Uno de los momentos más importantes en la carrera de Nicki Nicole tuvo que cambiar de fecha. El show que la cantante tenía previsto en el Teatro Colón para este jueves 19 de febrero fue reprogramado debido al paro general, que impacta en distintos sectores, entre ellos el transporte público y la actividad cultural.

La medida fue definida por la Confederación General del Trabajo (CGT), que resolvió avanzar con un paro sin movilización en simultáneo al tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, previsto para las 14 horas.

Frente a este escenario, la artista emitió un comunicado en sus historias de Instagram (@Nicki.nicole) el que informó que el concierto finalmente se realizará el jueves 20 de febrero a las 20 horas, manteniendo el mismo recinto. Además, llevó tranquilidad a sus seguidores respecto de la validez de las entradas adquiridas.

La cantante tuvo que reprogramar su show en el Teatro Colón, que se iba a realizar este jueves 19 de febrero.

"Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla", confesó Nicki Nicole .

En el comunicado que difundió en sus redes, la artista explicó los motivos detrás de la decisión y dejó en claro su postura frente a la jornada de protesta: "Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de Ixs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este. Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece".

"Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo. Nicki", cerró diciendo la cantante.