Comenzó el paro general de la CGT: qué pasa con el transporte y los servicios este jueves 19 de febrero

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general , sin movilización, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei . En suma, la central sindical confirmó la adhesión de gremios del transporte a la medida de fuerza que se llevará a cabo este jueves 19 de febrero.

La convocatoria prevé una paralización de actividades por 24 horas durante la jornada en la que se debata el proyecto de Ley de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, es decir, este jueves 19. Esto afectaría al funcionamiento del servicio de trenes, colectivos , subtes y aeronáuticos.

En ese contexto, el Gobierno nacional anticipó que descontará el día a los estatales que participen del paro general .

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por Roberto Fernández, confirmaron su adhesión al paro . Desde la empresa Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA) definieron no parar y aguardan por la asistencia de sus trabajadores, más allá de lo que comunicó la UTA o lo que haga la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA).

Desde la UCRA no declarararon el cese de actividades por el 19 de febrero y desde el directorio de DOTA alertaron a los trabajadores por posibles sanciones en caso de ausentismo.

Comunicado DOTA paro general X/@CiudadDeBondis

Qué pasará con los trenes durante el paro general

En el ámbito ferroviario, la Unión Ferroviaria, presidida por Sergio Sasia, y La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, confirmaron su participación. Ambas organizaciones comunicaron que se suspenderán los servicios metropolitanos y regionales.

De esta forma, la medida afectará a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, además de los servicios interurbanos, dejando a miles de usuarios sin servicio.

Servicio reducido de trenes por la medida de fuerza de La Ferroviaria Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ Los trenes no funcionarán por el paro general de la CGT. Juan Mateo Aberastain / MDZ

Qué pasará con los subtes durante el paro general

En el transporte subterráneo, desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro ratificaron la adhesión al paro general desde las 00:00 hasta las 23:59 en rechazo a la reforma laboral. En consecuencia, no habrá servicio de subte ni de Premetro durante todo el día del paro.

“No podemos permitir que avance la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”, se puede leer en el comunicado oficial.

Captura de pantalla 2026-02-18 143612 Los subtes no funcionarán en el marco del paro general. X @prensadelsubte

Qué pasará con los vuelos durante el paro general

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, notificó adhesión de camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales. Ese respaldo amplía el impacto de la medida hacia la logística de cargas, los vuelos nacionales e internacionales y los servicios portuarios.

Por su parte, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) también ratificó su adhesión a las medidas de fuerza anunciadas por la CGT. “Si el 19 de febrero se trata en Diputados la ley de reforma laboral, APA se suma al paro general de 24 horas, desde las 00 horas del 19 de febrero de 2026, en rechazo a dicho proyecto, que ya tiene media sanción en el Senado”, reza el comunicado.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 13.41.19 El comunicado de APA por el paro general. APA

“Esta reforma solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora. ¡No a la privatización, desguace o cierre de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Fadea!”, concluyó el comunicado de la APA, que invitaba a sumarse a la concentración del 19 de febrero a las 12 del mediodía en Bernardo de Irigoyen y Av. De Mayo.

Qué pasará con los taxis durante el paro general

A su vez, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezada por Maturano, informó la adhesión de señaladores, playeros de estaciones de servicio, remiseros y conductores de taxis. Ese esquema amplía el alcance del cese de actividades en sectores vinculados al transporte y a servicios asociados.

Qué pasará con la recolección de residuos durante el paro general

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron que este miércoles no habrá recolección de residuos por el paro de la CGT. “El Gobierno porteño les solicita a los vecinos no sacar la basura en la tarde y noche de hoy. La recolección se retomará el mañana por la noche”, indicaron.

limpieza, ciudad de buenos aires No habrá recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires por el paro general de la CGT. GCBA

En ese marco, de forma preventiva, los recolectores retirarán este miércoles “140 contenedores en más de 60 cuadras de la zona del Congreso de la Nación y sus alrededores”, según informaron.

“Las calles y avenidas de donde se van a retirar los contenedores son: Bartolomé Mitre, Rivadavia, Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen y Alsina desde Carlos Pellegrini hasta Entre Ríos, Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná, Uruguay, Talcahuano, Libertad y Lima desde Bartolomé Mitre hasta Alsina”, precisaron.